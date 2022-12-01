«Дзен» перезапустил мобильное приложение: в нем улучшенные рекомендации, новый онбординг и ролики на старте

«Дзен», мультиформатная платформа для просмотра и создания контента, представила обновленное мобильное приложение. Теперь пользователи могут еще точнее настроить персональную ленту под себя и выбрать ролики как стартовую вкладку. Об этом CNews сообщили представители «Дзена».

Улучшенные рекомендации

Команда «Дзена» обучила нейронную сеть, которая умеет глубоко анализировать содержимое видео и текстов, на примере 400 млн публикаций. В результате появилась усовершенствованная «холодная» лента. Она перестраивается динамически и в режиме реального времени — в зависимости от актуальных интересов пользователя. Алгоритмы «Дзена» учитывают взаимодействия со всеми форматами сразу — таким образом, если пользователю понравилась конкретная статья, рекомендательная система предложит ему не только тексты на эту же тематику, но и видео.

«“Дзен” — платформа с самой большой и сложной рекомендательной системой в стране. У нас четыре формата: посты, статьи, вертикальные ролики и горизонтальные видео. Более 100 тыс. активных авторов публикуют контент каждую неделю, а пользователи Дзена создают до 10 млрд событий в день: от публикации до лайка или комментария. Нам важно, чтобы они видели именно тот контент, который им интересен прямо сейчас. Рекомендательные алгоритмы отбирают каждую публикацию для персональной ленты пользователя из почти 5 млн возможных вариантов. С новой “холодной” лентой и обновленными рекомендациями каждому пользователю найдется, в какой контент уйти с головой», — сказал Андрей Зимовнов, ML-директор «Дзена».

Рекомендации стали еще понятнее

Лента «Дзена» работает по подписочному принципу — сначала пользователь видит контент тех каналов, на которые он подписан, а затем — рекомендации. Алгоритм «Дзена» также объясняет пользователю, почему он видит тот или иной контент в рекомендациях на основе его взаимодействий: например, потому что он лайкнул похожий материал или смотрел публикации конкретного автора.

Новый онбординг для пользователей

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Пользователям, которые только открывают для себя мобильное приложение «Дзена», платформа предложит выбрать интересные темы. Так, алгоритм покажет именно тот контент, который актуален конкретному пользователю — достаточно просто сделать несколько кликов. Ценители кино смогут часами читать статьи про фильмы и сериалы, а любители полезных видео — учиться лайфхакам.

Ролики на старте

Специально для молодой аудитории, предпочитающей видео текстовым форматам, «Дзен» представил возможность открывать ролики первыми при запуске мобильного приложения. В результате среднее время, которое пользователи в возрасте 14–24 лет проводят в «Дзене», увеличилось на 25%.

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«Дзен» — мультиформатная платформа для просмотра и создания контента. Здесь блогеры, бренды и медиа ежедневно публикуют посты, статьи, видео, вертикальные ролики. А умные алгоритмы помогают им найти свою аудиторию. Обновленное мобильное приложение «Дзена» уже доступно в Google Play и App Store.