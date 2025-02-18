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Стинский Яков



18.02.2025 «VK Реклама» адаптировала кабинет для китайской аудитории 1
16.05.2024 Новый сервис VK поможет самостоятельно проводить интернет-исследования 1
24.01.2024 Нейросеть «VK Рекламы» автоматически определит целевую аудиторию бизнеса или автора 1
15.11.2023 Бизнес увеличит узнаваемость товаров, услуг и брендов с новыми инструментами «VK рекламы» 1
24.10.2023 В «VK рекламе» появились новые инструменты для продвижения бизнеса и авторов «Вконтакте» 1
03.10.2023 Пользователи «VK Рекламы» смогут повлиять на развитие платформы 1
17.08.2023 «VK реклама» упростила для бизнеса создание и редактирование объявлений с помощью генеративного ИИ 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Стинский Яков и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3950 6
Лента - Сеть розничной торговли 2091 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4770 4
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3054 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10561 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5061 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7407 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5088 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11195 1
AdTech - Digital Signage - Digital POS & Signage - IndoorTV Service - Цифровые вывески - Видеореклама на мониторах 277 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7642 1
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 552 1
VK Реклама - ВК Рекламные Технологии 97 6
VK - Mail.ru Одноклассники 1797 4
Microsoft Stream - Сервис потоковой передачи видео 133 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17117 1
Россия - РФ - Российская федерация 145225 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1549 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10991 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1341496, в очереди разбора - 767410.
Создано именных указателей - 168972.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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