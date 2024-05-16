Новый сервис VK поможет самостоятельно проводить интернет-исследования

«VK Реклама» запустила сервис для самостоятельного проведения исследований на базе опросов. Инструмент поможет проверять гипотезы, собирать обратную связь и изучать мнение аудитории. Для того чтобы вовлечь пользователя в исследование, достаточно отправить ему ссылку на опрос или показать объявление с анкетой. Об этом CNews сообщили представители VK.

«Опросы — популярная механика для получения мнения аудитории. Для бизнеса это возможность анализировать рынок, быстро тестировать идеи и изучать потребности потенциальных клиентов. Авторы с их помощью могут исследовать, какой контент может быть интересен подписчикам, чего не хватает в текущих проектах, — сказал директор по продукту «VK Рекламы» Яков Стинский. — В кабинете «VK Рекламы» любой пользователь может быстро настроить опрос под свои задачи. Технологии адаптируют его под доступные места размещения рекламы и покажут той аудитории, которая вероятнее заполнит форму».

В анкете можно комбинировать разные типы вопросов: закрытые и открытые, с одним или несколькими вариантами ответов из списка или с оценочной шкалой. В кабинете легко настроить логику опроса, чтобы показывать пользователям разные вопросы в зависимости от их ответов или досрочно его завершать. Для визуального оформления необходимо добавить заголовок, описание и логотип, выбрать цветовую схему.

Базу респондентов можно собрать самостоятельно и бесплатно — достаточно отправить ссылку на готовый опрос клиентам в удобном канале или опубликовать ее в посте сообщества. Расширить аудиторию исследования помогут технологии VK Рекламы. Бизнесу или автору нужно выбрать параметры целевой аудитории опроса. ML-алгоритмы покажут объявления тем, кто вероятнее заполнит анкету. На этапе настройки опроса можно указать, сколько завершенных форм нужно получить. Как только система соберет их, исследование остановится автоматически.

На старте пользователи будут видеть опросы в ленте и клипах «ВКонтакте», а также в ленте ОК в формате объявления с кнопкой призыва к действию, после клика по которой откроется анкета. В будущем в кабинете появится больше инструментов для проведения исследований, включая возможность дарить пользователям бонусы и купоны за заполнение формы. Количество площадок для показа объявлений расширится.