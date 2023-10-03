Пользователи «VK Рекламы» смогут повлиять на развитие платформы

«VK Реклама» запустила «Форум идей» — инструмент для сбора предложений от пользователей платформы. Они могут предложить изменения или новую функциональность и проголосовать за лучшие инициативы. Команда продукта возьмет наиболее востребованные идеи, отвечающие стратегии развития платформы, в работу.

«Более 50% объявлений на ресурсах VK и рекламной сети приходятся на кампании из «VK Рекламы». И сегодня команда продолжает расширять возможности платформы, чтобы любой бизнес мог эффективно решать свои задачи в интернете. Для этого мы разрабатываем новые алгоритмы и инструменты, а также учитываем обратную связь от рынка. При этом нам важно, чтобы идеи отвечали требованиям платформы и стратегии развития наших технологий, а также несли пользу рынку, поэтому мы будем очень внимательно подходить к их рассмотрению», — сказал Яков Стинский, директор по продукту «VK Реклама».

Создать инициативу смогут пользователи, авторизованные в кабинете «VK Рекламы». В «Форуме идей» можно отслеживать статус рассмотрения предложения и обсуждать его с командой платформы или другими специалистами рынка. Использовать «Форум идей» смогут пользователи «VK Рекламы», которые тратят на продвижение не менее 5 тыс. руб. в месяц.

Попасть на «Форум идей» можно через сайт «VK Рекламы» или из кабинета: для этого необходимо перейти в раздел «Помощь».