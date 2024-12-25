Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Mediascope посчитает аудиторию медиа в «Дзене»

«Дзен» и Mediascope запустили бета-версию нового инструмента подсчета аудиторных метрик. Медиа впервые увидят свои суммарные охваты на платформе — в «Новостях» и блогах. В основе инструмента лежит методология проекта Cross Web от Mediascope, которая используется исследовательской компанией для измерения крупнейших площадок Рунета. Методология репрезентирует всё население страны старше 12 лет.

Первыми пользователями бета-версии нового инструмента станут 30 крупнейших медиа в «Новостях». Позднее инструмент станет доступен всем СМИ, которые активно развиваются в «Дзене».

С новыми данными медиа смогут проанализировать взаимодействие пользователей «Дзена» с новостным контентом. Инструмент покажет, насколько аудитория блогов и «Новостей» пересекается. Благодаря этим данным СМИ смогут улучшить контентные стратегии и увеличить охваты на платформе.

«Мы рады представить новый инструмент, который поможет медиа оценить cвой потенциал в экосистеме «Дзена». Раньше СМИ видели цифры только по блогам, теперь они получат доступ и к статистике «Новостей». Больше не нужно пользоваться внешними счетчиками — вся аналитика по «Дзену» будет собрана в личном кабинете и верифицирована Mediascope», — сказал руководитель по работе с медиа в «Дзене» Иван Макаров.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

10 шагов: создаем защищенный корпоративный файлообменник

Хакеры взломали магазин Европейского космоагентства и воруют у космических романтиков данные банковских карт

Сергей Голицын, Т1 ИИ: Есть стереотип, что ИИ доступен только крупным компаниям с большими бюджетами. Это не так

В Иране оттепель. Власти решили разблокировать WhatsApp*

Главные научные открытия 2024 года для ИКТ-отрасли: выбор CNews

У «Яндекса» почти не осталось международных проектов по ИИ. Из 10 стартапов остался только один

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Как организовать для компании квиз или викторину самостоятельно: лучшие сайты и приложения

Обзор Jimmy PW11 Pro Max: беспроводной моющий пылесос 5-в-1 с функцией самоочистки

Лучшие флагманские смартфоны 2024 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

35 000-летний котенок саблезубого тигра с сохранившимися усами найден в вечной мерзлоте в Сибири

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют
Показать еще