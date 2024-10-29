«Дзен» представил адаптивные шрифты в мобильном приложении

В мобильном приложении «Дзена» появились адаптивные шрифты: теперь слабовидящим людям будет комфортнее читать длинные тексты. По данным платформы, 43% пользователей мобильных устройств меняет размер шрифта на устройствах. С новой функцией читать статьи, новости и посты станет удобнее. Об этом CNews сообщили представители «Дзена».

Чтобы изменить размер шрифта в мобильном приложении «Дзена», достаточно зайти в настройки смартфона и установить подходящий в разделе «Экран и яркость». После этого шрифт в приложении «Дзена» обновится автоматически.

Дзен «Дзен» представил адаптивные шрифты в мобильном приложении

Ранее «Дзена» обновил фирменный стиль: в нем новый логотип и цвета в интерфейсе, основной — «бесконечная вселенная». Изменения визуала снижают излишнюю контрастность и уменьшают нагрузку на глаза — это делает чтение статей от авторов «Дзена» и погружение в тематики комфортнее.