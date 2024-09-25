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Исследование «Дзена» и «Грамоты.ру»: ИТ-специалисты и рекламщики более других уверены в своей грамотности

Контентная платформа «Дзен» и портал «Грамота.ру» провели исследование и узнали, в каких сферах больше всего грамотных людей и какие ошибки чаще всего допускают россияне.

Где работают самые грамотные россияне

Более половины (58%) россиян отметили, что знают правила орфографии и пунктуации, но иногда могут допускать ошибки. По мнению респондентов, абсолютной грамотностью обладают 18% из них. Еще четверть (24%) опрошенных рассказали, что плохо знакомы с правилами.

В своей грамотности чаще всего уверены россияне, которые работают в сфере ИТ, торговле, маркетинге и рекламе. Треть ИТ-специалистов, 23% рекламщиков и 11% продажников рассказали, что отлично знают все правила грамматики и пунктуации. Больше других сомневаются в своих познаниях работники сферы FMCG (производство и продажа товаров повседневного спроса) — 75% из них отметили, что плохо знакомы с правилами.

Наиболее распространенный вид ошибок, который допускают опрошенные, — использование лишних букв (например, «дермаНтин», «учаВствовать»). Их часто совершает треть респондентов. На втором месте — неправильное согласование прилагательного с существительным (например, «новая тюль»). Такой вид ошибок совершают 27% россиян.

Среди других частых ошибок –– неправильная расстановка ударений (20%), путаница в написании глаголов с -ться/-тся (17%) и неверный выбор формы глагола (12%) — например, ехай вместо поезжай.

Самой раздражающей россияне считают ошибку, связанную с неверным использованием местоимений (например, ихний вместо их). Такой вариант выбрала треть опрошенных. Неправильная постановка ударений раздражает 27% респондентов. Четверть россиян отметила, что их выводит из себя использование неверных форм глаголов — например, ложить вместо класть.

Как россияне развивают грамотность и насколько она важна

Более половины (51%) опрошенных отметили, что ценят грамотную речь. Еще почти треть (30%) респондентов рассказала, что не обращает внимания на ошибки собеседника. 19% россиян не смогли ответить, насколько для них важно применение правил в речи и на письме.

Большинство респондентов считают, что об интеллектуальных способностях нельзя судить только по грамотной речи. Такой ответ выбрали 35% опрошенных. Для трети она служит явным признаком высокого интеллекта. 16% россиян заявили, что знание правил и умение их применять вообще никак не связаны с умственными способностями.

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Треть опрошенных отметила, что читает материалы о русском языке, если им попадаются интересные материалы в СМИ или на контентных платформах. 22% россиян подписаны на тематических авторов, а еще треть целенаправленно не следит за такими публикациями.

40% респондентов повышают грамотность текстов с помощью инструментов автокоррекции вроде режима набора Т9. 16% россиян сохраняют грамотность благодаря чтению художественной или деловой литературы. На уровень грамотности 12% опрошенных сильно влияет рабочая среда. Еще 12% респондентов отметили влияние общения с грамотными людьми.

Для правильной расстановки знаков препинания 15% опрошенных пользуются автокорректорами. Больше трети респондентов ответили, что применяют пунктуационные правила русского языка. 27% россиян руководствуются в расстановке знаков препинания собственными ощущениями, а 12% вовсе их не ставят.

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Эксперты «Грамоты» обращают внимание на то, что результаты опроса отражают субъективное мнение пользователей и не могут служить ориентиром для объективной оценки уровня грамотности опрошенных. Тем не менее очевидно, что пунктуация остается сложной для многих зоной русского правописания: меньшинство опрошенных знает правила и использует их на практике, а четверть ставят знаки препинания по наитию или не ставят вовсе.

Как отмечают сотрудники справочной службы портала, большинство ошибок в области пунктуации связано с тем, что пишущие не понимают самого главного: знаки препинания (по словам Чехова) — это «ноты письма». Именно с помощью знаков препинания пишущий способен обозначить интонацию своего высказывания, показать паузы, выделить фрагменты структуры предложения и изменить его смысл. Сравнить хотя бы: «поставить статую золотую, пику держащую» и «поставить статую, золотую пику держащую».

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