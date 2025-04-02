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В «Дзене» появились «Донаты»: теперь пользователи смогут поддерживать любимых авторов

Контентная платформа «Дзен» представила «Донаты» — с ними пользователи могут благодарить авторов за их контент и оставлять донаты к отдельным публикациям на канале.

Для отправки разового доната достаточно зайти в канал автора или в любой заинтересовавший материал и нажать на кнопку «Поддержать автора». Сумму доната определяет сам пользователь: от 50 до 5000 руб.

В «Студии» — личном кабинете автора в «Дзене» — появится раздел «Донаты», где создатели контента смогут отслеживать всю аналитику по заработку, видеть поступления и понимать, какие материалы вызывают наибольший отклик у аудитории.

«Запуск Донатов делает «Дзен» еще удобнее для создателей контента и пользователей. Теперь авторы могут не только монетизировать свои публикации через привычные инструменты, но и получать поддержку напрямую от читателей. Это простой и честный способ поблагодарить за интересные материалы, а для авторов — стимул создавать еще больше актуального контента», — сказал Александр Толокольников, руководитель по развитию «Дзена».

Ранее «Дзен» дал авторам возможность зарабатывать на своем контенте в «Одноклассниках» — теперь блогеры с подключенной монетизацией получают выплаты за дистрибуцию текстового контента в «Одноклассниках». Кроме того, платформа представила «Дзен Премиум» — с ним блогеры могут публиковать эксклюзивный контент под пейволлом и получать доход от него.

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