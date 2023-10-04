«Дзен» запустил автоматические субтитры для видео

«Дзен» запустил автоматические субтитры для видео. Теперь пользователи платформы смогут смотреть видео без звука благодаря функции синхронного текста. Видеоплеер в «Дзене» расшифровывает аудиодорожку в момент произнесения фразы. Технология пригодится, когда нет возможности увеличить громкость: например, в транспорте или в офисе. Новый инструмент сделает погружение в мир контента более комфортным и для людей с нарушением слуха.

Автоматическая расшифровка звука уже доступна в интерфейсе плеера по клику на кнопку «Субтитры». Внешний вид текста тоже можно изменить в настройках видео: для этого нужно перейти в меню «Параметры субтитров».

Технология расшифровки работает в десктопной и мобильной версиях «Дзена», а также в приложениях платформы для iOS и Android.