«Мегафон» запустил в рознице сервис оплаты частями «Яндекс сплит»

«Мегафон» запустил сервис оплаты частями «Яндекс сплит». В отличие от рассрочек и кредитов, для совершения покупки частями не надо иметь при себе документы, заполнять анкеты и заявки — достаточно только номера телефона.

С июня спрос на смартфоны и другие товары в рознице «Мегафона» активно растет. Вместе с тем увеличивается потребность в рассрочках, кредитах и альтернативных способах оплаты.

С помощью сервиса «Яндекс сплит» покупатели могут приобрести любой товар или услугу на сумму от 800 до 100 тыс. руб. Первый платеж составит четверть от стоимости товара, а остальную сумму покупки можно оплачивать равными частями в течение двух, четырех или шести месяцев. Оформление услуги занимает около двух минут.

«Доля клиентов, использующих кредиты и рассрочки в нашей рознице, постоянно растет и уже сейчас составляет 50%. Для оплаты с помощью «Яндекс сплит», в отличие от кредитов, достаточно указать только номер телефона – это уникальное преимущество нового предложения, позволяющее максимально быстро оформить покупку. На этапе пилотного проекта мы фиксировали высокий интерес к сервису оплаты частями. Шесть из десяти покупателей выбирают срок оплаты на четыре месяца. Предложение будет актуально накануне приближающихся новогодних праздников, когда спрос на электронику традиционно растет», – сказал Давид Борзилов, директор по продажам «Мегафона».

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«Наша задача – дать пользователям простой и прозрачный финансовый инструмент, который позволяет удобнее планировать свои покупки. Клиентам не нужно подписывать документы и ждать согласований, весь процесс оформления покупки занимает несколько минут, а условия прозрачные и без мелкого шрифта. Мы видим, что пользователи уже активно используют BNPL-сервисы в онлайне и хотим масштабировать возможности сервиса оплаты частями Яндекс сплит и на офлайн-покупки», – сказала Юлия Лебедева, руководитель продукта «Яндекс сплит».

В «Мегафоне» около 80% покупок частями приходится на смартфоны. Также клиенты оплачивают частями наушники и аксессуары.