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Yandex Pay добавил в платежное решение для магазинов оплату по частям

Команда Yandex Pay обновила Yandex Pay Checkout — платежное решение для быстрого оформления покупок. Теперь с его помощью можно оплачивать заказы по частям. Это позволит клиентам купить нужную вещь, даже если у них нет всей суммы сразу, а интернет-магазинам — увеличить средний чек и продажи. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Новая возможность стала доступна благодаря интеграции Yandex Pay Checkout и сервиса «Яндекс Сплит», который позволяет оплачивать заказы по частям. Первая списывается с карты сразу, а еще три — равными платежами через каждые две недели. При этом магазин получает всю сумму сразу и платит за это небольшую комиссию. Для покупателей никаких комиссий нет. «Сплит» — это не кредит, не нужно выплачивать проценты, заполнять заявку и ждать ее одобрения. Ранее «Сплит» заработал на «Маркете» и «Яндекс Афише».

Yandex Pay Checkout также упрощает клиентам процесс покупки. При оформлении заказа человеку не нужно вручную вводить свое имя, адрес, телефон и так далее — они автоматически подтягиваются из аккаунта на «Яндексе» («Яндекс ID») вместе с данными банковской карты. Сервис позволяет магазинам подключить «Яндекс Доставку» для своих товаров, промокоды, показывать на карте точки самовывоза и начислять клиентам кешбэк баллами «Плюса».

Решение для быстрого оформления покупок было запущено в 2021 г. Первым его подключил магазин брендовой одежды Brandshop. Это позволило ему увеличить число заказов на 10%, а средний чек — на 10-15%. Доля новых покупателей, воспользовавшихся быстрым оформлением покупки от «Яндекса», превысила 65%, а ситуаций с «брошенными корзинами» и возвратами стало вдвое меньше.

Чтобы подключить Yandex Pay Checkout, магазину достаточно скачать CMS-модуль из каталога «Битрикс» или WordPress и настроить его по инструкции. Кроме того, доступна интеграция через API от «Яндекса».

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