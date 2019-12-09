Viewsonic открыл в России первый официальный онлайн-магазин

Корпорация Viewsonic, поставщик продуктов для визуального представления информации, объявила об открытии в России официального интернет-магазина. Фулфилмент-партнером стала компания Brandshops, которая взяла на себя все необходимые формальности по работе и взаимодействию с покупателями.

Новый интернет-магазин Viewsonic – современная технологичная площадка, которая поможет покупателям при выборе будущей покупки из представленного портфеля продуктов компании, включая мониторы, дисплеи большого формата, интерактивные плоские панели Viewboard, сенсорные дисплеи и проекторы. Все пользователи магазина также смогут на сайте информацию о новостях компании Viewsonic, актуальную информацию об обзорах и тестах, маркетинговых программах и специальных предложениях для розничных клиентов, а также информацию об услугах и сервисах онлайн-магазина.

Всем покупателям будут доступны следующие опции: предоставление фирменной гарантии Viewsoni; техническая поддержка и консультирование; возможность получения товара на пункте выдачи заказов Brandshops в Москве; доставка по всей России: собственной курьерской службой Brandshops по Москве; до пункта самовывоза компании Brandshops в Москве; в любой пункт выдачи заказов службы Boxberry по всей России; курьером Boxberry по всей России до адресата; любой транспортной компанией на выбор; оплата: наличными средствами или банковской картой курьеру при получении; банковской картой при оформлении покупки на сайте; банковским переводом.

Для удобства покупателей на официальном сайте магазина каждый товар будет иметь соответствующую маркировку, описание и возможность добавления/изменения заказа в «Корзине».

В рамках работы интернет-магазина планируется возможность реализации предварительного заказа новинок и проведения различных конкурсов и акций, способных помочь в дальнейшем привлечении как существующих клиентов компании, так и потенциальных заказчиков, которые планируют приобрести продукцию напрямую от производителя.

Для информирования покупателей о выходящих новинках, о преимуществах и технологиях, применяемых в представленном магазином оборудовании, планируется электронная рассылка по подписке.

«Открытие интернет-магазина Viewsonic свидетельствует о большом интересе компании к российскому рынку и больших планах на будущее, – сказал руководитель компании Brandshops Денис Кутников. – Мы надеемся, что взаимодействие наших компаний будет плодотворным и взаимовыгодным, и рассчитываем на укрепление и расширение партнерских отношений в будущем.

«Россия один из самых динамичных и быстроразвивающихся ИТ-рынков в мире и открытие нашего официального интернет-магазина – это шаг к расширению и развитию бизнеса Viewsonic, – отметила Мария Соловьева, директор по маркетингу представительства Viewsonic в России и странах СНГ. – Мы надеемся, что покупатели оценят нашу инициативу, которая должна в значительной мере облегчить процесс покупки с учетом доставки по всей России».