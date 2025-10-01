Получите все материалы CNews по ключевому слову
Серегин Дмитрий
УПОМИНАНИЯ
Серегин Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Google Android 14512 2
|Apple iOS 8145 2
|CSI Set Retail - CSI Set Retail SCO 94 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1387633, в очереди разбора - 729616.
Создано именных указателей - 184022.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.