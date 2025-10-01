Разделы

«Т-Образование» запускает всероссийский профориентационный проект «Уроки Т»

«Т-Образование», образовательная платформа «Т-Банка», запускает федеральный профориентационный проект «Уроки Т», направленный на помощь школьникам со всей России в выборе профессий, связанных с точными науками. Об этом CNews сообщили представители «Т-Банка».

Миссия проекта — помочь школьникам осознанно подойти к выбору карьерной траектории по техническим и инженерным специальностям на старте профессионального пути в ИТ-сфере.

В рамках «Уроков Т» более 70 тыс. выпускников «Т-Образования» по всей стране будут возвращаться в свои школы, где они учились, и делиться собственным карьерным опытом работы в крупнейших российских компаниях с учениками старших классов.

«Т-Образование» комплексно занимается развитием востребованных навыков у школьников, студентов, начинающих и опытных специалистов технических специальностей: ML-инженеры (Machine Learning Engineer, ИТ-специалисты, которые создают и обучают алгоритмы работы с большими данными); Python-, бэкенд-, фронтенд-, web- и мобильные разработчики; специалисты по анализу данных (Data Scientist); специалисты по искусственному интеллекту (ИИ); специалисты по информационной безопасности; специалисты в области SRE (Site Reliability Engineer, инженер по надежности сайта); QA-инженеры (Quality Assurance engineers, специалисты в области ИТ, которые отвечают за качество программного обеспечения на этапах разработки); специалисты по бизнес-анализу; системные аналитики; продуктовые аналитики и др.

Основная задача участников программы «Уроки Т» — показать школьникам практическое применение школьных знаний в реальной жизни. Например, школьники смогут узнать, как построить платформу, которая сэкономит компании более 200 млн рублей; как настроить эффективную систему таргетирования на базе миллиардных данных; как кластеризовать сообщения пользователей с помощью языковых моделей; как разработать систему аналитики и сбора отчетов на основе клиентских транзакций, в том числе с инструментами ИИ; как автоматизировать документооборот и бухгалтерию для сервисов компании и избежать юридических ошибок и многое другое.

Выпускники программ «Т-Образования» — действующие сотрудники ведущих российских технологических компаний, в том числе «Т-Банка», VK, «Яндекса», Ozon, «Авито» и Сбербанка. Истории работы над масштабными проектами от представителей различных профессий в области ИТ раскроют, какие именно навыки — от глубокого знания математики и алгоритмов до владения конкретными технологиями — критически важны каждый день в работе. Это поможет ученикам понять, чем на самом деле занимается тот или иной специалист, и развеять мифы о работе в ИТ-сфере.

Запуск профориентационного проекта для школьников — часть стратегии компании по популяризации STEM-подхода (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) и фундаментальных знаний точных наук среди жителей России. Его цель — подготовка квалифицированных и мотивированных ИТ-кадров для всей отрасли.

Экосистема против точечных решений: что выбрать для цифровизации HR
Цифровизация

Проект «Уроки Т» масштабировался из корпоративной инициативы «Т-Образования,» запущенной в 2023 г. Более 300 сотрудников «Т-Банка» провели профориентационные лекции в 265 школах по всей России для 16 тыс. учеников. В число спикеров проекта за это время входили руководители ключевых направлений «Т-Банка», среди них: руководитель управления, департамент новых проектов Дмитрий Серегин, руководитель направления развития Third Party Денис Коротов, руководитель группы разработки Антон Норин, руководитель команды разработки Арсений Черенков, руководитель отдела образовательной платформы Илья Шихалеев, ведущий системный аналитик Ольга Шутова, технический директор бизнес-платформы Андрей Тимонич и многие другие.

Благодаря сбору отзывов от школьников и их преподавателей в классах, где проходили профориентационные лекции сотрудников «Т-Банка», есть понимание, насколько значима инициатива компании в масштабах страны. После выступлений на программы «Т-Образования» регулярно регистрируется около 15% учащихся — независимо от профиля класса, что свидетельствует об интересе к точным наукам и техническим специализациям со стороны школьников. Многие участники после урока заявляют о своем желании погрузиться в ИТ-сферу и даже поступить в университет по соответствующему профилю. Учителя повторно приглашают спикеров в школы для выступлений перед другими учениками.

В этом году формат выходит за рамки компании — теперь в него будут вовлечены все выпускники «Т-Образования», на программах которого за семь лет обучились более 70 тыс. человек из всех регионов страны.

Варвара Смирнова, директор «Т-Образования»: «У школьников часто нет возможности заглянуть “за кулисы” будущей работы и понять, чем они будут заниматься на самом деле. Мы хотим помочь ребятам пройти этот путь как можно осознаннее и выбрать профессию, которая станет источником вдохновения. Однако без понимания, для чего учить тот или иной предмет, привить истинный интерес к учебе сложно. Понимание необходимости фундаментальных знаний порой приходит только с опытом. Именно поэтому мы решили запустить проект “Уроки Т” и привлечь к профориентационным лекциям как можно большее количество людей. Для кого-то “Уроки Т” станут личной историей, ведь в школьные годы многие мечтали пообщаться с собой из будущего и ответить на вопрос “кем же я хочу стать?” без страха и сомнений. Через выпускников "Т-Образования" мы хотим донести до молодых ребят, как важно именно в школе активно развиваться и расширять кругозор, именно это станет основой для построения успешной карьеры в будущем».

