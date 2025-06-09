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Шутова Ольга


УПОМИНАНИЯ


09.06.2025 Программа студентов и ученых Пермского Политеха автоматизирует инженерные расчеты армогрунтовых подпорных стен, сократив их время до 15-20 минут 2

Публикаций - 1, упоминаний - 2

Шутова Ольга и организации, системы, технологии, персоны:

Численное моделирование - Mathematical model - Компьютерное моделирование - Computer simulation 135 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13839 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1364713, в очереди разбора - 752429.
Создано именных указателей - 176407.
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