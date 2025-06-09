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Клевеко Владимир
УПОМИНАНИЯ
|09.06.2025
|Программа студентов и ученых Пермского Политеха автоматизирует инженерные расчеты армогрунтовых подпорных стен, сократив их время до 15-20 минут 1
Клевеко Владимир и организации, системы, технологии, персоны:
|Microsoft Visual Studio 413 1
|Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1245 1
|C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 348 1
|Microsoft Office 3834 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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