Головин Александр


УПОМИНАНИЯ


13.10.2025 «БКС Мир инвестиций» запускает масштабное обновление мобильного приложения 1
29.11.2024 БКС запустил первого на российском рынке голосового инвестиционного помощника 1
18.07.2022 Yandex Pay расширил список партнеров 1
30.09.2021 Yandex Pay запустил быстрое оформление покупки и экспресс-доставку 1
10.03.2021 «Яндекс» запустил сервис для оплаты покупок Yandex Pay 1
23.09.2020 «БКС Мир инвестиций» запустил новый веб-сервис для инвесторов 1
27.01.2020 Банк «Точка» запустил платформу для продажи продуктов клиентов 1
07.04.2010 АСК становится разработчиком ПО в сфере промышленной автоматизации 2

Публикаций - 8, упоминаний - 9

Головин Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 8217 3
Robokassa - Робокасса 51 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1688 1
Flowwow - Флаувау 28 1
RBK Money - RUpay - Электронный платежный сервис, ЭПС НКО - РБК Банк - Бург Капитал Банк - Капиталъ-Экспресс 93 1
Leta Group - Лета Групп 279 1
Leta IT-company - Leta IT-Group 145 1
Payture 11 1
1С-Битрикс - Bitrix 613 1
Brandshop - Брендшоп 10 2
Visa International 1966 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1900 2
БКС Мир инвестиций - БрокерКредитСервис 71 2
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 98 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 146 1
АСК 46 1
Яндекс.Доставка 92 1
GFG - Lamoda - Купишуз 186 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 169 1
UTair Aviation - ЮТэйр Пассажирские авиалинии - авиакомпания - ЮТэйр Карго - ЮТэйр-Вертолетные услуги 65 1
Уральские авиалинии - Ural Airlines - авиакомпания 44 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 133 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33375 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12046 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5296 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55971 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12810 2
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3111 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3460 1
Аксессуары 4070 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3357 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13229 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2293 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25335 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5254 1
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 577 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 17011 1
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 825 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1836 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7905 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 1027 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5439 1
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 911 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1597 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25680 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2719 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12208 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12057 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4496 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4621 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9622 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22429 1
Yandex Pay - Яндекс Пэй 87 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5718 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7289 1
Google Android 14545 1
Automattic - Wordpress WooCommerce 8 1
Ефанов Евгений 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 154450 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3135 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18364 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45234 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50642 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17185 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7240 1
Паспорт - Паспортные данные 2698 1
ПИФ - Паевой инвестиционный фонд - ЗПИКФ - Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фон - ЗПИФ - Закрытый паевый инвестиционный фонд 151 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6701 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1783 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2878 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1027 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1404 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 729 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1024 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 286 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2441 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7931 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31360 1
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 550 1
