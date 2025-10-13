«БКС Мир инвестиций» запускает масштабное обновление мобильного приложения

В октябре 2025 г. «БКС Мир инвестиций» запускает поэтапное обновление интерфейса мобильного приложения (18+). Клиенты увидят изменение всех разделов и смогут оценить максимальную простоту, интуитивность и технологичную эргономику. Новый дизайн — это современный, минималистичный интерфейс с фокусом на главных задачах инвестора. Об этом CNews сообщили представители «БКС Мир инвестиций».

«Мы вынесли все самое важное на основные экраны приложения, а второстепенный функционал убрали на второй план, существенно улучшив навигацию. Для проведения ключевых операций клиенту требуется минимум времени и кликов. Виртуальный помощник и глобальный поиск упрощают доступ к необходимой информации», — сказал Александр Головин, директор блока цифрового бизнеса «БКС Мир инвестиций».

Особое внимание уделяется анализу портфеля. Новый виджет «Как менялся портфель» даст подробный динамический обзор изменения стоимости портфеля или отдельного счета в разные периоды. Инвестор получит наглядную картину драйверов роста и причин падения, сможет детально анализировать активы, выплаты и движение средств.

Социальная сеть «Профит» в приложении БКС получает новый дашборд с актуальными подборками от экспертов и лидеров мнений на одном экране. Пользователи смогут быстро находить нужные материалы, фильтровать темы по интересам, включая инвестидеи, теханализ, обзоры рынка и геополитику. К концу года «Профит» предложит расширенные интеллектуальные рекомендации и инструменты для взаимодействия с сообществом.

Визуализация раздела «Портфель» и карточек счетов будет обновлена, также выделены валюты и металлы как отдельный класс активов с функцией перехода к обмену напрямую из рублевого счета. История операций будет включать расширенные фильтры, детальную информацию о сроках обработки, причинах отклонения транзакций и пр.

Раздел «Профиль» станет более упорядоченным. Все документы для отчетности и налоговых вычетов будут собраны в едином разделе. Управление счетами и тарифами станет более прозрачным и простым, включая опции смены номера телефона и получения упрощенного вычета по ИИС.

Общая концепция обновления построена на единой системе, обеспечивающей интеграцию между мобильным приложением и веб-платформой. Это позволит инвестору чувствовать единый и последовательный пользовательский опыт вне зависимости от устройства.