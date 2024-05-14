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Finn Flare запустил услугу экспресс-доставки

Получить покупки из интернет-магазина одежды Finn Flare стало проще: вместе с сервисом «Яндекс Доставка» бренд запустил экспресс-доставку для онлайн-заказов. До сих пор покупатели интернет-магазина Finn Flare могли оформить заказы с доставкой от трех и более часов. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Доставки».

На данный момент покупатели могут оформить заказ с экспресс-доставкой из восьми магазинов Finn Flare в Москве. Курьеры сервиса привезут одежду и аксессуары в тот же день в течение ближайших трех часов при совершении и оплате онлайн-заказа до 17:00. Опция распространяется на покупки, совершенные на сайте и в мобильном приложении, а ограничений по количеству вещей для экспресс-доставки нет.

В Finn Flare полагают, что запуск быстрой доставки поможет сделать клиентский сервис лучше и, как следствие, привлечь больше новых покупателей на собственные интернет-площадки бренда.

«Мы стремимся к тому, чтобы широкая ассортиментная линейка предметов одежды и аксессуаров была доступна каждому, а процесс покупки в онлайн-магазине у наших клиентов был максимально комфортным и бесшовным. Теперь благодаря запуску экспресс-доставки с момента оплаты интернет-заказа и до примерки вещи дома проходит не более трех часов. Это особенно актуально сейчас, в преддверии начала летнего сезона, когда многие обновляют гардероб, а также покупают одежду для отдыха, причем нередко делают это буквально накануне отъезда в отпуск», — сказала Ксения Рясова, владелец и CEO бренда Finn Flare.

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Маркет

Finn Flare — международный бренд с финскими корнями. Сегодня сеть Finn Flare насчитывает более 120 магазинов в России и Казахстане.

«Яндекс Доставка» ​​помогает развивать бизнес за счет доставки заказов клиентам. Сервис начинал с экспресс-доставки на последней миле, но за три года научился решать самые разные задачи. «Яндекс Доставка» помогает организовать доставку посылок по городу и в другие города, курьером до двери и в пункты выдачи заказов, а также грузовую доставку. Сервис доступен в 1000 городах России.

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