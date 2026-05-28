Inventive Retail Group подключила доставку в 15 тыс. новых ПВЗ

Покупатели магазинов restore:, Samsung Galaxystore и Street Beat, входящих в Inventive Retail Group, теперь могут получать заказы более чем в 15 тыс. пунктов выдачи «Яндекс Маркета» по всей России. Возможность стала доступна благодаря партнерству с «Яндекс Доставкой». Об этом CNews сообщили представители Inventive Retail Group.

Сейчас магазины Samsung Galaxystore работают в 33 городах России, Street Beat – в 27, а restore: – в 21, Подключение к инфраструктуре «Яндекс Доставки» позволяет доставлять заказы более чем в 1 тыс. городов и населенных пунктов, включая Волгоград, Саратов, Смоленск, Ижевск и Тулу, увеличив логистическое покрытие для брендов группы почти в 40 раз.

Покупатели смогут выбирать пункт выдачи рядом с домом, работой или по пути. Это добавляет новый способ получения заказов наряду с действующими вариантами доставки. Для Inventive Retail Group подключение к инфраструктуре «Яндекс Доставки» позволит использовать готовую сеть пунктов выдачи в регионах, где компания не представлена собственными магазинами или логистическими решениями.

«Мы ожидаем, что рост заказов из регионов составит 6%, при этом до 30% из них будет приходится на ПВЗ», – сказал Мирослав Зубачевский, директор по электронной коммерци Inventive Retail Group.

В «Яндекс Доставке» добавили, что использование логистической инфраструктуры позволяет сокращать затраты на доставку и уменьшать сроки получения заказов в отдельных регионах.

