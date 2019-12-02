НПФ «Будущее» выбрал «Сёрчинформ» в качестве поставщика системы для защиты данных

Негосударственный пенсионный фонд «Будущее» выбрал нового поставщика для решения задач по защите данных, им стала компания «Сёрчинформ» с решением «Сёрчинформ КИБ». Перед поставщиком была поставлена задача усилить комплексную защиту, чтобы предотвращать риски, связанные с нарушением конфиденциальности персональных данных, клиентских баз и другой информации, а также инциденты внутренней безопасности.

«Мы тщательно протестировали новую DLP-систему и корректную реализацию всех ее заявленных функций и параметров. Нас полностью удовлетворил уровень защиты, система покрывает периметр по всем каналам передачи информации. Кроме того, продвинутые инструменты для анализа коммуникаций помогают предотвратить любые виды внутренних инцидентов, начиная от операций с финансами и заканчивая нелегитимными действиями контрагентов в рамках закупочных процедур. Также система не перегружает ИТ-инфраструктуру компании, что было недоступно при использовании предыдущих решений», — сказал Эдуард Донцов, директор департамента безопасности НПФ «Будущее».

«В компаниях финансовой сферы больше, чем где-либо критичных данных о клиентах. Их потеря – это прямой материальный и имиджевый ущерб, а также явное нарушение ФЗ. Репутационные риски приобретают все больший вес из-за общественного резонанса и публикаций в СМИ, и компании стали тщательнее подходить к вопросу выбора защитных решений. Мы рады, что НПФ «Будущее» доверил защиту данных нам. С финансовыми организациями мы работаем давно и часто увеличиваем возможности программ по прямому запросу от клиентов. Так появился функционал контроля привилегированных пользователей, аудит файловой системы, доработаны инструменты расследований, улучшена интеграционная часть. К релизу готовится продукт, который позволит взять под полный контроль операции с базами данных – еще одно решение, разработанное под запрос из финансовой сферы», — сказал Алексей Парфентьев, руководитель отдела аналитики «Сёрчинформ».

Решение «Сёрчинформ КИБ» в НПФ «Будущее» развернуто на 500 рабочих станциях, внедрены все 14 модулей «Сёрчинформ КИБ» (контроль почты, мессенджеров, принтеров, корпоративных облачных хранилищ, запущенных программ и процессов и др.)