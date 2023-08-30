«Корус консалтинг» внедрила интранет K-Team в ИТ-компании Innostage

Команда ГК «Корус консалтинг» внедрила платформу K-Team в компании Innostage. Решение помогло объединить на одной площадке сервисы из разных ИТ-систем, создать цифровые рабочие места для сотрудников, прописать понятную оргструктуру, наладить внутреннюю коммуникацию и запустить трансформацию корпоративной культуры.

Innostage – российская ИТ-компания, которая создает проекты по обеспечению кибербезопасности для предприятий ключевых отраслей экономики и государственных организаций, имеющих высокие требования к уровню информационной безопасности. Предоставляет услуги в области ИБ, системной интеграции, разработки информационных систем и бизнес-решений. В штате более 1,2 тыс. сотрудников.

До перехода на корпоративный портал K-Team в компании отсутствовало единое цифровое пространство для информирования и работы сотрудников. При этом база знаний была организована на решении западного вендора, который ограничил обслуживание пользователей из России в 2022 г. Кроме того, не все сотрудники пользовались существующим сервисом из-за отсутствия привлекательного дизайна и удобной функциональности. Другая проблема заключалась в том, что корпоративные новости доходили до команды с задержкой в месяц. Информацию рассылали по электронной почте в формате дайджеста, и за время подготовки рассылки сообщения часто теряли актуальность.

Основными критериями при выборе ИТ-подрядчика были: наличие коробочного решения с фиксированной стоимостью, современным дизайном, удобной навигацией и возможностью доработки под индивидуальные потребности бизнеса. В итоге руководство компании выбрало корпоративный портал K-Team – готовое решение «Корус консалтинг» на базе «Битрикс24».

Специалисты «Корус консалтинг» за месяц запустили MVP – настроили представление оргструктуры, новостей и создали площадку под витрину сервисов. В течение трех месяцев команда заказчика тестировала новый интранет – собирала статистику и обучала сотрудников пользоваться порталом. В дальнейшем, на основе обратной связи внедрили новую функциональность: геймификацию с магазином призов, модуль обучения Impact LMS, карту офиса и бронирование рабочих мест.

«Внедрение интранета запустило изменение корпоративной культуры: люди стали лучше узнавать друг друга, отправлять благодарности коллегам за помощь и больше вовлекаться в жизнь компании. Один из самых ожидаемых wow-модулей – бронирование рабочих мест, который реализовали в едином интерфейсе с использованием наглядной карты офиса. Теперь можно быстро найти сотрудника по ФИО, узнать, как зовут соседа, и из какого он отдела», – сказала Анастасия Куприянова, операционный директор Innostage.

«Интранет для Innostage внедряется поэтапно. Сейчас на корпоративном портале уже есть оргструктура, магазин подарков, новости, личный кабинет, вакансии и многое другое. До конца года мы планируем внедрить модули для адаптации, оценки персонала методом 360 и базу знаний, которая позволит организовать удобное хранение корпоративных документов. Личный кабинет сотрудника будет дорабатываться так, чтобы можно было легко и в автоматическом режиме собрать график отпусков по компании, отслеживать статус сотрудника, увидеть свои KPI и контролировать динамику по задачам», – сказал Антон Бобров, директор департамента корпоративных сервисов ГК «Корус консалтинг».