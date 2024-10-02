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HR-платформа iMpact LMS представила решение для автоматизации адаптации персонала на базе «Битрикс24»

iMpact LMS – платформа для организации обучения, оценки и карьерного развития сотрудников – добавила новый модуль для автоматизации адаптации. С его помощью крупные и средние компании смогут сократить издержки на онбординг и ускорить выход новых работников на производительность. Об этом CNews сообщили представители iMpact LMS.

iMpact LMS разработана на базе платформы «Битрикс24» и расширяет ее стандартные возможности, тем самым позволяя компаниям создать единое цифровое пространство для управления персоналом.

Новый модуль обеспечивает целостность цифрового пути сотрудника (EJM) с первых дней на рабочем месте: дорожная карта с рабочими задачами, адаптационным обучением и входным тестированием автоматически будет назначена новому работнику; по завершении испытательного срока руководителям поможет принять решение сквозная аналитика по каждому подчиненному; система контроля и уведомлений напомнит всем участникам, в том числе наставникам, о необходимости закрыть задачи; панель управления поможет HR-специалистам своевременно выявить «узкие горлышки» в процессах и снизить текучесть кадров.

Готовое решение будет полезно для работодателей, которые нанимают как офисных, так и производственных сотрудников. Для массового персонала предусмотрен конструктор шаблонов, который стандартизируют программы адаптации для разных городов, подразделений и должностей. Обеспечить качественную интеграцию для редких специалистов и руководителей помогут индивидуальные планы онбординга, с которыми новые сотрудники будут работать в автономном режиме: назначать рабочие встречи, прикреплять отчеты и собирать обратную связь от команды с помощью инструмента «Оценка 360».

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В системе фиксируются показатели эффективности HR-отдела. Конструктор планов адаптации рекомендует, какие элементы необходимо включить в дорожную карту. Отчеты о прогрессе новых работников визуализируются на дашбордах, руководители легко их контролируют. Исполнители получают всю необходимую информацию и вовремя выполняют задачи. При этом и те и другие смогут существенно экономить рабочее время и сохранять вовлеченность.

«Среди российских компаний удержание персонала становится стратегической задачей. Во многом это объясняется дефицитом кадров и смещением конкуренции между работодателями в плоскость заработных плат, – что в обоих случаях приводит к кратному росту издержек. При этом коэффициент удержания часто зависит от того, насколько качественно проведена адаптация. Обладая значительными компетенциями в HR и автоматизации бизнес-процессов, мы дополнили платформу iMpact LMS модулем «Адаптация персонала», который позволит сократить операционные расходы и быстрее получать отдачу от инвестиций в персонал. Уверена, модуль будет полезен широкому кругу компаний», – сказала Наталья Балоч, коммерческий директор HR-платформы iMpact LMS.

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