«Улыбка радуги» внедрила HR-платформу iMpact LMS для диагностики компетенций сотрудников

Федеральная сеть дрогери «Улыбка радуги» внедрила HR-платформу iMpact LMS, разработанную на базе «Битрикс24», для диагностики компетенций сотрудников. Проект реализован с целью развития корпоративной культуры обратной связи, которая станет доступной и понятной для каждого уровня управления компании, а также сможет повысить производительность ретейлера.

В качестве инструмента диагностики был выбран метод «360 градусов», предполагающий сбор обратной связи от делового окружения сотрудника и сравнения с его самооценкой. Проект охватил более 3 тыс. человек, в том числе руководителей – от генерального директора до директоров магазинов из 270+ городов России.

Для автоматизации процессов и ускорения обработки результатов была внедрена HR-платформа iMpact LMS, которая входит в реестр российского программного обеспечения. За один день система была установлена On-Premise и быстро синхронизирована с имеющимся корпоративном порталом «Улыбка радуги», что позволило избежать длительных интеграций между программными обеспечениями.

«Мы высоко оцениваем эффективность проекта, так как в короткие сроки удалось внедрить и провести оценку 360, которая легко масштабируется и имеет под собой минимальные затраты после запуска. Этот проект положил успешное начало созданию культуры обратной связи в компании», – сказала Анастасия Исаева, руководитель группы развития бренда работодателя «Улыбка радуги».

«Опираясь на опыт клиентов, мы видим, что концепция единого digital-окна с гибкой HR-методологией «под капотом» действительно дает возможность в сжатые сроки решать сложные задачи и приносить измеримые результаты бизнесу», – отметила Наталья Балоч, коммерческий директор iMpact LMS.