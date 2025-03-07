iMpact LMS представила личный кабинет руководителя и HR для управления персоналом на базе «Битрикс24»

iMpact LMS – платформа для организации обучения, адаптации и оценки сотрудников – представила новый функционал «Рабочее пространство», которое служит панелью быстрого управления для HR-специалистов и руководителей.

«iMpact LMS» разработана на базе корпоративного портала «Битрикс24» и расширяет ее стандартные возможности, тем самым сохраняя целостный ИТ-контур компании. Благодаря сквозному функционалу двух систем удается объединить бизнес-процессы, корпоративные коммуникации и HR-инструменты в одном окне.

В новой версии продукта управлять данными стало проще: каждому сотруднику доступен набор виджетов с необходимой ему информацией, который зависит от роли – линейный сотрудник, руководитель или HR-специалист. Помимо этого, в системе предусмотрены виджеты для ролей второго порядка, которые все чаще встречаются в компаниях: куратор, ментор и наставник. Об этом CNews сообщили представители iMpact LMS.

Личный кабинет объединил в себе инструменты для операционной деятельности, такие как список активных задач по развитию команды или заявки на согласовании, а также метрики для принятия стратегических решений, например динамика развития компетенций персонала и их готовность к зачислению в кадровый резерв.

Пользователи могут персонализировать личный кабинет под себя, выбрав нужные виджеты, настроив их размер и последовательность. Это особенно актуально для HR-департамента, где каждая команда – отдел обучения, адаптации, оценки – выстраивает свои процессы и собирает уникальный набор аналитических метрик.

«Среди HR Tech платформ известен функционал главной страницы, где пользователи могут «смотреть» на навигацию, назначенные курсы, список подчиненных и статистику. Мы же предлагаем «действовать», то есть не просто потреблять информацию, а использовать ее для работы здесь и сейчас. Рабочее пространство намеренно спроектировано таким образом, чтобы подсказывать пользователю, на что стоит обратить внимание, какой HR-процесс улучшить и как перейти к детальному изучению вопроса», – отметила Наталья Балоч, коммерческий директор «iMpact LMS».