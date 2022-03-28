CorpSoft24 обновила систему кадрового учета и расчета зарплат для «Улыбки радуги»

CorpSoft24 осуществила внедрение новой системы кадрового учета и расчета заработной платы для сети магазинов «Улыбка радуги». Компания обновила систему «1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП» с версии 2.5 до 3.1. Об этом CNews сообщили представители CorpSoft24.

Основная причина перехода – прекращение поддержки «1С:ЗУП 2.5» со стороны вендора, отсутствие обновлений, в том числе регламентированных форм отчетности. Сотрудники испытывали сложности с формированием новых форм отчетности, также им приходилось вручную дублировать часть информации в основной учётной системе предприятия.

Процесс перехода на новый программный продукт осуществлялся совместными силами ИТ-департамента компании и команды CorpSoft24.

«Главные цели проекта – внедрение актуального программного продукта, повышение производительности работы и интеграция программного продукта в бизнес-процессы компании. Команде была поставлена задача не только перенести функции системы 1С:ЗУП 2.5., но и оптимизировать и доработать функционал, используя широкие возможности новой версии продукта», - отметил Максим Бекиш, ИТ-директор «Улыбки радуги».

По его словам, благодаря тому, что теперь в системе доработки стали возможны без снятия с поддержки, в компании значительно увеличится скорость реализации изменений в кадровых и расчетных бизнес-процессах.

«Благодаря оптимизации планов видов расчета пользователям стало проще работать с первичными документами. Переход на новый программный продукт осуществлен без потери функциональности. Внедрение «1С:ЗУП 3.1» облегчит сотрудникам сети повседневную работу, повысит производительность», - сказал Дмитрий Пучков, заместитель генерального директора CorpSoft24.

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Компания CorpSoft24 – ИТ-экосистема, позволяющая бизнесу получать непрофильные услуги (облачная инфраструктура, внедрение и сопровождение продуктов «1С», услуги по информационной безопасности и аутсорсинг бухгалтерских и юридических услуг) в одном окне. С 2009 г. компания предоставляет весь спектр облачных услуг по модели IaaS (инфраструктура как сервис) и SaaS (программное обеспечение как сервис), клиентами предоставляемых сервисов являются более 150 компаний крупного и среднего бизнеса. С 2014 г. компания развивает направление методологии и автоматизации бизнес-процессов на базе платформы «1С» и в настоящее время является крупнейшим партнером «1С» с максимальными партнерскими статусами. В числе заказчиков крупнейшие российские и международные компании и государственные организации. C 2019 г. CorpSoft24 является разработчиком ПО для систем информационной безопасности и мониторинга/учета рабочего времени сотрудников, на основе биометрической идентификации и искусственного интеллекта. С 2020 г. CorpSoft24 предоставляет услуги по ведению и сопровождению бухгалтерского и кадрового учета.

«Улыбка радуги» — федеральная сеть магазинов по уходу за собой и за домом. Сеть работает в формате дрогери. Под брендом «Улыбка радуги» работают около 1000 магазинов общей торговой площадью более 120 тыс. кв. м. в 27 регионах России. В 2021 г. сети «Улыбка радуги» исполнилось 20 лет.