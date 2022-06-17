«Улыбка радуги» внедрила электронные чеки во всех магазинах сети

«Улыбка радуги» внедрила электронные чеки во всех магазинах сети, чтобы покупателям было удобнее отслеживать историю своих покупок и сохранять природные ресурсы,

Электронные чеки уже получают все покупатели, которые подтвердили адрес своего email при регистрации в программе лояльности ритейлера. Но даже если человек не успел подтвердить свой адрес, сотрудник магазина быстро выполнит эту простую операцию во время оформления покупки на кассе.

«По нашим наблюдениям, бумажные чеки просят распечатать всего около 20% покупателей. При этом некоторые из них могут передумать и все же запросить копию документа сразу на кассе или в течение какого-то времени. Поэтому мы уверены, что наши покупатели оценят удобство электронных чеков. Это очень экономит время людей, которые следят за расходами и хотят всегда иметь под рукой информацию о своих покупках. А еще помогает заботиться об экологии: отказываясь от бумажного чека, мы экономим кассовую ленту и сокращаем количество мусора», — сказал Алексей Баулин, генеральный директор сети «Улыбка радуги».

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«Улыбка радуги» начала внедрение электронных чеков в магазинах Санкт-Петербурга весной и после успешного тестирования масштабировала решение на все регионы присутствия сети. Ритейлер отмечает, что по текущему законодательству электронный чек может быть отправлен в течение 28 дней со дня покупки. Но на практике покупатели сети получают нужную информацию на электронную почту практически сразу после совершения оплаты на кассе.