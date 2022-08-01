«Улыбка радуги» цифровизует путь соискателя в «Мобильном аукционе»

Федеральная сеть дрогери «Улыбка радуги» реализовала в WFM-системе цифровой путь соискателя. С 28 июля 2022 г. уникальная функция стала доступна претендентам на вакансии в розничных магазинах Санкт-Петербурга и Ленинградской области — домашнего региона сети.

Теперь потенциальные сотрудники могут проходить онлайн все основные этапы трудоустройства, кроме пробного дня. Для этого нужно по ссылке перейти в «Мобильный аукцион» из описания вакансии на работном сайте или телеграм-боте. Все дальнейшее взаимодействие с компанией, включая предоставление документов для оформления на работу, будет осуществляться в системе управления персоналом. Таким образом соискателю нет необходимости дополнительно созваниваться или обмениваться электронными письмами с рекрутерами, а вся нужная ему информация будет приходить максимально быстро и находиться в одном месте.

«Мы всегда стремились быть по-хорошему простой, понятной и дружелюбной к людям компанией. Поэтому давно сформировали и регулярно совершенствуем систему онбординга и наставничества, чтобы новым членам команды было проще погружаться в особенности сети. Потом мы создали “Мобильный аукцион”, позволяющий сотрудникам самим выбирать удобное для работы время и место. А сейчас мы вышли на новый уровень и стали еще более открытыми и доступными на этапе трудоустройства», — сказала Ирина Гусакова, директор по персоналу сети «Улыбка радуги».

Апробация новой функциональности продлится 2 месяца, после чего компания изучит обратную связь от соискателей и специалистов сети. При необходимости решение будет усовершенствовано, а уже в сентябре планируется масштабирование на всю сеть.