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Ритейл Розница
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«Улыбка радуги» внедрила оплату по QR-кодам в своих магазинах

С 21 апреля во всех магазинах сети «Улыбка радуги» стала доступна оплата по QR-коду через систему быстрых платежей. Процесс оплаты занимает не более 10 секунд.

После прекращения работы в России Apple Pay и Google Pay ритейлеры стали искать варианты удобной оплаты покупок для клиентов, привыкших совершать платежи с помощью смартфона. Таким способом как раз и является оплата по QR-коду через СБП, которую запустил ЦБ РФ.

Оплату по этой системе можно осуществить через приложение любого банка, который поддерживает СБП. Сейчас таких финансовых организаций более 200, среди них все крупные и средние банки страны. При оформлении покупки в «Улыбке радуги» сотрудник предлагает покупателю все возможные формы оплаты, включая оплату по QR-коду. Если клиент выбирает этот вариант, покупатель сканирует код через приложение своего банка, и платеж проводится системой.

«Мы хотим предоставлять нашим покупателям удобный и современный сервис, поэтому оплата через систему быстрых платежей стала хорошим выходом в сложившейся ситуации. Многие привыкли не носить физическую карту с собой, а использовать телефон. Оплата по QR-коду — отличная альтернатива привычным бесконтактным платежам с помощью смартфона», — отметил генеральный директор сети «Улыбка радуги» Алексей Баулин.

Первые тестовые продажи через СБП в сети «Улыбка радуги» проходили в марте 2022 г. Они продемонстрировали надежность и быстродействие сервиса. Сейчас рост доли таких оплат опережает прогнозы компании и темп развития эквайринга при его внедрении в сети в 2009 г. Наряду с удобством для покупателя оплата через QR-код позволяет сети экономить на комиссии по эквайрингу — одной из самых существенных статей затрат. «Улыбка радуги» продолжит совершенствовать сервис оплаты через СБП для удобства клиентов.

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