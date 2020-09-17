«Рамакс интернейшнл» разработала для «Аэромар» приложение для торговли на борту

«Рамакс интернейшнл» (входит в RAMAX Group) завершила разработку программного комплекса «Мобильное приложение для торговли товарами SKYSHOP и SKYCAFE на борту воздушного судна» для «Аэромар».

Для решения задач повышения эффективности сбора данных и качества торговли на борту заказчику понадобился эффективный инструмент на базе современных цифровых технологий. Он должен был обеспечить увеличение скорости и точности обработки данных, исключить необходимость заполнять множество позиций в бумажных документах, снизить количество ошибок при их заполнении и предоставить возможность автоматического сбора статистической информации.

По результатам тендера подрядчиком для выполнения работ стала компания «Рамакс интернейшнл». Перед проектной командой была поставлена задача разработать мобильное приложение на iOS и интегрировать его с ERP заказчика и системами «Аэрофлота».

В рамках проекта специалисты «Рамакс интернейшнл» разработали полноценную backend-систему на базе облачных данных «Аэромара», которую интегрировали с блоком отчетности по продажам. Решение реализовано на облачной аналитической платформе, объединяющей функции планирования, бизнес-аналитики и прогнозного анализа. Эксперты «Рамакс интернейшнл» реализовали отправку данных об итогах продаж в backend-систему заказчика как через GSM-передатчик планшета, так и по Wi-Fi.

Сегодня приложение позволяет бортпроводникам отслеживать различные метрики: видеть номер рейса и место конкретного пассажира, фиксировать его персональные данные при осуществлении продаж на борту, сопровождать торговые акции («1+1», скидка и другие). Также бортпроводники могут выдавать предзаказы, быстро и точно осуществлять расчет сдачи при оплате в нескольких валютах, принимать заказы на будущие рейсы. Выбор товара в каталоге возможен по QR-коду и штрихкоду.

«После проведения сравнительных испытаний мобильного приложения и торговли по бумажным накладным руководство «Аэромара» отметило ряд преимуществ работы с разработанным мобильным приложением, - сказал Константин Зубов, руководитель программы SkyShop, «Аэромар». - Выросла скорость обслуживания, приема оплаты (особенно в нескольких валютах), параллельно возросла точность финансовых операций на борту. Отмечу самый важный момент: кардинально расширилась полнота данных, подлежащих учету, по итогам продаж. Теперь персоналу на борту не нужно будет тратить солидное в масштабах полета время на то, чтобы вручную заполнять документы в конце рейса».

«В развитии проекта торговли на борту планируется автоматизировать операции приемки и сдачи товаров в аэропорту с авторизованной отметкой экспедитора, интегрировать с контрольно-кассовым оборудованием нового поколения после выбора заказчиком модели и провайдера», - рассказал руководитель проекта со стороны «Рамакс интернейшнл» Михаил Балаклиенко. - Решение может быть использовано для цифровизации взаимодействия авиакомпаний и операторов питания, в железнодорожных, речных и морских пассажирских перевозках. Также отмечу, что уже сегодня проработаны алгоритмы и форматы для адаптации решения для различных операционных систем», - добавил он.