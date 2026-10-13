Индексная книга (каталог) CNews*
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Аэрофлот Аэромар Skyshop
СОБЫТИЯ
|13.10.2026
|«Сбер» компенсирует покупки на борту самолёта бонусами «Спасибо» 1
|17.09.2020
|«Рамакс интернейшнл» разработала для «Аэромар» приложение для торговли на борту 1
|29.01.2020
|Tele2 запускает продажи SIM-карт на борту самолетов 1
Публикаций - 3, упоминаний - 3
Аэрофлот и организации, системы, технологии, персоны:
|Ramax - Рамакс 141 1
|Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3389 1
|Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 933 2
|UTair Aviation - ЮТэйр Пассажирские авиалинии - авиакомпания - ЮТэйр Карго - ЮТэйр-Вертолетные услуги 66 1
|Аэрофлот - Аэромар 6 1
|РусЛайн - авиакомпания 11 1
|ID.Abonent 7 1
|Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 918 1
|Apple iOS 8660 1
|Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1049 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1478995, в очереди разбора - 724664.
Создано именных указателей - 202640.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1478995, в очереди разбора - 724664.
Создано именных указателей - 202640.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.