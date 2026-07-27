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Аэрофлот Аэромар

Аэрофлот - Аэромар

СОБЫТИЯ

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27.07.2026 «1С-Рарус» перевел на «1C:ERP» поставщика бортового питания «Аэромар» 2
13.10.2020 Российская платформа для торговли без персонала B-Pay привлекла $2 млн инвестиций 1
17.09.2020 «Рамакс интернейшнл» разработала для «Аэромар» приложение для торговли на борту 2
24.04.2015 «Аэромар» внедрил SAP ERP 2
12.01.2015 Техника аэропорта «Шереметьево» оснащена системой мониторинга Omnicomm 1
29.01.2013 «ITS — Системная интеграция» обеспечила защиту данных «Аэромар» в соответствии с требованиями 152-ФЗ 1

Публикаций - 6, упоминаний - 9

Аэрофлот и организации, системы, технологии, персоны:

1С-Рарус 979 1
Ramax - Рамакс 138 1
SAP CIS - САП СНГ 868 1
Briskly - Брискли 5 1
Омникомм - Omnicomm 172 1
ITS Системная интеграция 5 1
SAP Consulting 36 1
9574 1
SAP SE 5597 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 912 3
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 209 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 1
Слобода 33 1
Borzo - Dostavista - Достависта - курьерская компания 25 1
Улыбка Радуги - Федеральная сеть магазинов по уходу за собой и за домом 38 1
Gett 88 1
Федеральное казначейство России 1948 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7809 3
Транспорт - Аэропорт - Цифровая трансформация аэропортов - Системы управления аэропортами - Airport management systems - аэрологистика - aerologistics 614 2
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 2020 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9402 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26109 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2524 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25547 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2237 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7669 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2502 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3758 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13037 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3576 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12900 1
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Сеть передачи данных - Data transmission network 4028 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12165 1
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Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1157 1
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1068 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13875 1
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1540 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5494 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64901 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26713 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4867 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13458 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2903 1
Бухгалтерия - Учётные системы - Accounting systems - Учетные решения - Accounting Engine - Финансовый учёт - Информационная система финансового учета 357 1
1С:ERP Управление предприятием 838 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 943 1
Apple Pay 519 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 895 1
Briskly B-Pay 6 1
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ГСМ - Горюче-смазочные материалы 252 1
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Аэрофлот - Аэромар - Skyshop 2 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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