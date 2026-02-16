Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190627
ИКТ 14709
Организации 11389
Ведомства 1494
Ассоциации 1080
Технологии 3550
Системы 26598
Персоны 82872
География 3028
Статьи 1575
Пресса 1272
ИАА 744
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2762
Мероприятия 882

Аксёнова Екатерина


СОБЫТИЯ


16.02.2026 Суд разрешил российскому разработчику оформить иностранную технологию как свою и не возвращать 177 миллионов в бюджет 1
01.02.2024 Softline помогла МГЮА имени О.Е. Кутафина перейти на российское ПО 1
30.05.2013 Москвичи смогут проголосовать за новый формат услуг в электронном виде 1
22.04.2013 Объявлен открытый конкурс на новый дизайн московского портала госуслуг 1
18.04.2012 Россия готовит «Электронный парламент»: открыт сбор идей 1
27.10.2009 Паспорт, ГИБДД, налоги через интернет: Путин утвердил сроки 74 госуслуг 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Аксёнова Екатерина и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group 3537 2
МегаФон 10107 1
Лаборатория интеллектуального анализа данных 1 1
Usabilitylab - ЮзабилитиЛаб 38 1
Softline - Софтлайн 3334 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2602 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5749 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 371 1
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое - Автомобильные технологии - ПСМА Рус - Пежо Ситроен Рус 94 1
Nike 191 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1487 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2017 2
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 495 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3154 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1099 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3522 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3576 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 166 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13047 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2751 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1149 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 919 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1459 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 597 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2828 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 107 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57527 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26126 2
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов - e-Voting 899 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13091 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11601 1
Ergonomics Usability - Юзабилити - удобство использования - пригодность использования - эргономичность - Usability testing - Тестирование эргономичности интерфейсов 460 1
Crowdsourcing - Краудсорсинг 213 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - деанонимизация 1091 1
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Task tracker - Task manager - Таск-менеджер - Трекер задач - Таск-трекер - Контроль исполнения - Execution control 1040 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3113 1
Бронирование - Booking 816 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6023 1
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1761 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23252 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34053 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8983 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32053 1
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов - Открытые API 441 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27183 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73864 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4156 1
CSV - Comma-separated values - Текстовый формат представления табличных данных 290 1
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 189 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5928 3
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 799 2
Microsoft Software Assurance - Microsoft Enterprise Agreement 188 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 430 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 645 1
Новые облачные технологии - МойОфис 910 1
Softline Enterprise Agreement - SEA 17 1
Ветров Юрий 7 2
Сатин Дмитрий 24 2
Волошина Ирина 2 2
Лобачёв Руслан 2 2
Лучинин Евгений 3 2
Пономарев Илья 72 1
Путин Владимир 3388 1
Коношко Юрий 1 1
Щеголев Игорь 698 1
Нарышкин Сергей 51 1
Ермолаев Артем 379 1
Бегтин Иван 61 1
Россия - РФ - Российская федерация 158508 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46139 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55095 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15266 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8552 1
Здравоохранение - Реабилитация 419 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1836 1
Паспорт - Паспортные данные 2738 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6375 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31978 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8390 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6383 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10469 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4426 1
Сбер - Афиша ИД - Афиша.ру - Afisha.ru - Listim 57 1
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 200 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2214 1
НМГ - Медиалогия 35 1
МГЮА - Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина 31 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1419608, в очереди разбора - 726142.
Создано именных указателей - 190627.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Обзор проектора DIGMA DP-FHD800A: доступная магия большого изображения

Лучшие устройства Dreame на распродаже 14 февраля: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще