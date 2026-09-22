Cicada8 поставила платформу ETM креативному агентству BBDO для защиты цифрового периметра

Креативное агентство BBDO внедрило платформу External Threat Management (ETM) Cicada8 для непрерывного контроля внешнего ИТ-периметра и минимизации рисков утечек данных. Благодаря эксплуатации решения агентство поддерживает высокий уровень кибербезопасности и защищает своих клиентов от потенциальных уязвимостей в цепочке поставок.

Медиаиндустрия – реклама, вещание, производство контента, информационные агентства – сама по себе обрабатывает большие объемы данных и обладает заметным публичным цифровым следом. При этом, как показывает анализ рынка, вопросы информационной безопасности остаются точкой роста для многих организаций: согласно исследованию, проведенному Cyber Rating Cicada8, только 32% игроков демонстрируют приемлемый уровень защищенности («Допустимо» и выше), в то время как остальные 68% требуют срочного внимания или находятся в неудовлетворительном состоянии. Уровня «Отлично» достигают только 2% компаний из медиасегмента.

Основной тип рисков связан с утечками учетных данных — подобные инциденты фиксируются у 88% компаний медиаиндустрии, а критические уязвимости на внешнем периметре обнаружены у 14% организаций. Это делает их потенциально уязвимым звеном в цепочке поставок для своих партнеров и клиентов.

Для защиты своего киберландшафта BBDO использует платформу Cicada8 ETM (External Threat Management), которая обеспечивает непрерывный мониторинг внешнего ИТ-периметра компании. Платформа в динамике отслеживает активы организации, выявляет уязвимости, ошибки конфигурации, небезопасные сервисы и потенциальные утечки чувствительных данных. ETM работает по принципу внешнего наблюдателя и анализирует инфраструктуру так, как ее видят потенциальные злоумышленники на этапе предварительной разведки.

Решение производит оценку средств защиты. Функциональность платформы позволяет проводить внешний пентест для проверки эффективности установленных систем защиты информации (СЗИ) и контроля качества процесса устранения ранее выявленных уязвимостей.

Помимо технического аудита, Cicada8 ETM обеспечивает защиту репутации бренда за счет своевременного пресечения утечек данных и фишинговых кампаний. Платформа отслеживает как негативные упоминания в СМИ и соцсетях, так и осуществляет глубокий мониторинг даркнета – выявляет упоминания бренда на теневых форумах, факты продажи доступов к инфраструктуре и скомпрометированных учетных данных сотрудников.

Агентству обеспечен полный доступ к результатам сканирований с возможностью триажа и принятия последующих решений на своей стороне. Выбор в пользу Cicada8 был сделан благодаря удобству использования и высокому уровню автоматизации поиска уязвимостей.

«Для нас обеспечение собственной кибербезопасности – это вопрос ответственности перед партнерами и заказчиками. Мы не хотим стать уязвимым звеном в цепочке поставок наших клиентов. Платформа Cicada8 ETM обеспечивает контроль за внешним контуром, что критически важно для агентства, которое работает с конфиденциальными данными клиентов и управляет их репутационными активами. Решения Cicada8 позволяют видеть нашу инфраструктуру глазами потенциального злоумышленника и устранять уязвимости до того, как они будут использованы», — сказал Сергей Пучков, ИТ-директор BBDO.

«Медиаиндустрия сегодня находится под прицелом киберпреступников в силу своей роли связующего звена между множеством партнеров и клиентов. Наше исследование показало, что 88% компаний отрасли имеют значимые утечки учетных данных – по сути это ворота для атак на всю цепочку поставок. Управление внешним периметром и контроль уязвимостей становится частью базовой гигиены в вопросах информационной безопасности. Продукты Cicada8 помогают ответить на этот вызов и системно управлять процессом устранения уязвимостей», — сказал Кирилл Селезнев, руководитель продуктов ETM и VM Cicada8.