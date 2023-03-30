МТС осталась без яиц. Оператор меняет фирменный стиль впервые за 17 лет

МТС решила отказаться от своего логотипа с белым яйцом на красном фоне, за 17 лет существования ставшего объектом тысяч шуток. Новый стиль — это красный квадрат с буквами МТС в трех углах, а четвертый угол оставлен свободным для логотипов сервисов МТС и компаний из ее экосистемы. По утверждению президента МТС, разработка бренда обошлась приблизительно в 30 млн руб., хотя над ним работали сразу четыре агентства. Переоснащение тысяч салонов связи оператора растянется на несколько лет.

Яйца в прошлом

Оператор связи МТС сообщил CNews о проведении ребрендинга и отказе от логотипа с яйцом. Новый стиль буде внедряться постепенно, но охватит всю экосистему оператора. По словам представителей компании, процесс растянется на несколько лет.

Как сообщил CNews президент МТС Вячеслав Николаев, на создание нового бренда ушло около 20-30 млн. руб. «Мы живем в цифровом мире, поменять все там стоит дешевле, чем в остальном мире. Больших расходов на ребрендинг в МТС не ждут. Вывески на магазинах будут меняться естественным образом», — сказал CNews Вячеслав Николаев.

Изменение стиля связано с трансформацией всей компании, сообщили CNews в МТС. В 2019 г. она взяла курс на информационные технологи, что выразилось в запуске множества новых сервисов, внушительном расширении штата ИТ-специалистов и общей цифровизации бизнес-процессов. Последнее выразилось, в том числе, в сокращении бюрократии.

Фото: МТС Объектов для шуток в логотипе МТС не осталось

«Ребрендинг стал логичным продолжением больших изменений в бизнесе, философии бренда и внутренней культуре. Мы поняли, что монолитный бренд больше не работает — не дает нужной гибкости и не решает всех задач разных сервисов», — отметили представители МТС.

Новый стиль

Предыдущий ребрендинг, в ходе которого на логотипе МТС появилось яйцо, оператор провел в первом полугодии 2006 г., 17 лет назад. На тот момент выбор изображения для логотипа одного из крупнейших сотовых операторов России вызвал немало вопросов у его абонентов.





В дальнейшем этот же стиль «примерили» и компании, входившие на тот момент в экосистему МТС. Например, это МГТС («Московская городская телефонная сеть» ), в настоящее время известная как МТС Home.

Новый логотип МТС — это квадрат красного цвета, с белыми буквами «М», «Т» и «С» в углах. Левый нижний угол квадрата пустует — в дальнейшем в нем появятся дополнительные элементы для брендинга отдельных сервисов, сообщили CNews в МТС.

Одна из последних модификаций прежнего логотипа оператора

Красный цвет, к которому россияне за 17 лет успели привыкнуть, было решено оставить. Но к нему добавились более разнообразные цветовые решения.

Процесс ребрендинга начался с интернет-сайтов оператора, хотя и не со всех. Главный сайт МТС по-прежнему украшен старым логотипом, как и портал МГТС, но в разделе «История» на сайте МГТС логотип красуется новый.

Авторы известны

Новая айдентика МТС — это продукт коллективного творчества. В разработке стиля принимали участвовали сразу четыре агентства — ONY, BBDO MOSCOW, UtterDesign и Signal (входит в ONY). Кому из них принадлежит идея итогового варианта логотипа, остается неизвестным.

До сайта МТС ребрендинг пока не добрался

Сразу после сайтов МТС стиль поменяют все цифровые продукты МТС. С офлайн-розницей все значительно сложнее — установка новых вывесок, ремонт в салонах и магазинах МТС затянется на годы. Как сообщили CNews представители МТС, основным катализатором к нововведениям станет не необходимость соответствовать новому стилю, а износ старых конструкций. На вопрос CNews о размере розничной сети представители МТС ответили, что в настоящее время она включает более 5300 салонов связи.

Больше никаких шуток

Предыдущий стиль МТС, просуществовавший 17 лет, стал основой для нескончаемого количества шуток, распространившихся как в интернете, так и в печатной прессе. На начальном этапе это был «коллективный» стиль, на который перешли сразу семь телекоммуникационных компаний. В список вошли «Система-телеком», «Голден-лайн», «Комстар»,«МТУ-интел», МТТ и МГТС. С течением времени список стал сокращаться, и к марту 2023 г. яйцо красовалось лишь на логотипах МТС и МГТС.

Сайт МГТС обновили оперативнее...

Для МТС новый стиль означал не только повышенное внимание со стороны прессы и простых россиян, но и дополнительные расходы. Оператору нужно было не только тратиться на все, что связано с ребрендингом, но и платить роялти за использование логотипа, прав на которые у нее не было.

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До ноября 2010 г. права на «яйца» принадлежали компании «Система-телеком», входившей в АФК «Система», что вынуждало МТС ежегодно отчислять ей десятки миллионов долларов за пользование ее собственностью. В ноябре 2010 г. МТС объявила о покупке «Системы-телеком» и всех ее активов за $379 млн.

...хотя и не главную его страницу

Также в 2008 г. МТС была втянута в международный скандал с незаконным использованием интеллектуальной собственности. Против нее ополчились два гражданина Белоруссии Алесь Рязанов и Виктор Марковец, утверждавшие, что дизайнерскую концепцию «яйцо в квадрате» придумали они.

По их словам, свой проект они так и назвали — «Яйцеквадраты». Со своими жалобами он направились в Верховный суд Белоруссии. Юристы МТС заявили тогда, что суть претензии Рязанова и Марковца несостоятельна, поскольку яйцо и квадрат как графические элементы существуют давно.