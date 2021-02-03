Спецпроекты

«Лаборатория Касперского» запустила платформу, которая отвечает на вопросы о будущем с помощью нейросети

Безопасность Новости поставщиков
, Текст: Владимир Бахур

«Лаборатория Касперского» запустила платформу Safer Tomorrow, которая отвечает на волнующие человечество вопросы о будущем, например «Когда летающие машины заменят обычные?» или «Что можно будет напечатать с помощью 3D-принтера в 2050 году?».

Платформа работает под управлением нейросети, разработанной креативным агентством Instinct BBDO. Прогнозы развития будущего будут круглосуточно демонстрироваться до 25 февраля на билборде, установленном на восточном побережье Новой Зеландии — одном из тех мест на планете, где новый день наступает раньше всего.

Нейросеть, созданная специально под платформу Safer Tomorrow, использует новейшую архитектуру и техники машинного обучения. Алгоритм для анализа запросов и выдачи прогнозов тренировали на информации из сотен тысяч источников, в том числе научно-популярных книг и журналов, специализированных СМИ и блогов. Также использовались данные «Земли-2050» — интерактивного проекта «Лаборатории Касперского» о том, каким видят будущее и его кибербезопасность футурологи, учёные и пользователи интернета со всех уголков планеты.

«Люди стремятся заглянуть в будущее и понять, каким оно будет. Мы в “Лаборатории Касперского” верим, что технологии откроют безграничные возможности, и стремимся обезопасить их уже сейчас. Мы создали платформу Safer Tomorrow, чтобы все интересующиеся могли узнать, как будет меняться мир, и смотреть в будущее с большей уверенностью», — говорит Олег Гудилин, руководитель отдела стратегического маркетинга «Лаборатории Касперского».

Билборд установлен в Новой Зеландии, у маяка на побережье Вайрарапа, вот это место на карте. На светодиодном экране будут круглосуточно демонстрироваться короткие предсказания. Следить за круглосуточной трансляцией, а также задать свой вопрос о будущем можно на сайте www.safertomorrow.online.

После 25 февраля билборд, сделанный из перерабатываемых материалов, будет демонтирован.

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