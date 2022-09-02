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«Акстим» перешла на систему управления проектами от Timetta

ООО «Акстим» (ex-Accenture) и облачная платформа для контроля показателей проектов Timetta заключили партнерское соглашение. «Акстим» будет использовать цифровую платформу для поддержки оказания профессиональных услуг и одновременно предоставит Timetta экспертизу для развития решения. Об этом CNews сообщили представители «Акстим».

После ухода из России западных ИТ-брендов и отключения от глобальной ИТ-поддержки команда «Акстим» вынуждена локализовать ИТ-ландшафт для продолжения деятельности.

Одним из ключевых вопросов стала замена учетно-аналитической системы для контроля показателей проектов (ранее использовался SAP в интеграции с рядом вспомогательных систем).

После анализа возможных альтернативных вариантов решения, включая разработку собственного продукта, «Акстим» сделала выбор в пользу российского облачного решения Timetta. Проект внедрения охватил более 2000 пользователей, и был выполнен всего за три недели благодаря высокой степени функциональной готовности Timetta и удобству приложения.

«Плюсами системы стали широкий и доступный из коробки инструментарий, наличие открытого API для загрузки данных и гибкость поставщика. Timetta позволит нам полноценно вести проектную деятельность. Далее “Акстим” будет обогащать продукт за счет своего международного опыта и экспертизы, наработанной в ходе реализации тысяч проектов в десятках стран», — отметил Станислав Нагорский, директор департамента «Технологии» «Акстим».

Timetta обладает необходимыми функциями работы для обеспечения контроля затрат, прогнозирования загрузки, учета себестоимости проектов в консалтинговом бизнесе. В частности, базовый блок Time Tracking позволяет учитывать рабочее время проектных команд, с помощью инструмента Project Performance management можно вести реестр проектов и клиентов, бронирование ресурсов и планирование найма осуществляется через Resource Management. Кроме того, система позволяет выставлять счета и контролировать оплату, вести финансовый учет по US GAAP, анализировать данные посредством отчетов и дашбордов.

«Timetta — это не просто ИТ-решение, а комплексная управленческая модель для консалтинга и бизнеса профессиональных услуг. За время внедрения командой Timetta была проделана большая работа по миграции технологического стека на импортонезависимые решения. Мы надеемся, что сотрудничество с “Акстим” обогатит методологию Timetta лучшими практиками ИТ-консалтинга», — сказал Александр Спиридонов, директор по консалтингу Timetta.

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Защита данных

Совершенствование Timetta с учетом опыта «Акстим» предполагает улучшения в области информационной безопасности, развитие возможностей прогнозирования финансовых показателей проектов, реализацию закрытия периодов и «неизменяемой» отчетности, управление счетами и актами, модуль ценообразования, более сложные формы отчетности и аналитики. Все эти новые инструменты будут доступны клиентам Timetta из облака.

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Timetta создана в 2016 г. (на тот момент – «WorkPoint») выходцами из российского консалтинга. Специализируется на разработке решения класса Professional Services Automation. Компания провела более 250 внедрений. Облачная версия системы поставляется как сервис из инфраструктуры Yandex.Cloud. Штаб-квартира расположена в Москве, распределенная команда работает в России и Белоруссии.

ООО «Акстим» / ex-Accenture – российская компания, предоставляющая спектр профессиональных услуг в области цифровых сервисов, облачных технологий и решений для обеспечения информационной безопасности. Предлагает услуги в области стратегии и бизнес-консалтинга, технологических решений и других операций, направленных на цифровизацию бизнеса. 12 апреля 2022 г. компания Accenture объявила о полной передаче российской части бизнеса локальному руководству. Новая консалтинговая технологическая компания полностью независима от международной компании Accenture. В настоящее время команда работает над созданием нового бренда на отечественном рынке.

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