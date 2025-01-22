Нагорский Станислав
|22.01.2025
|Axenix открыл Центр сертифицированного обучения «1С» 1
|02.09.2022
|«Акстим» перешла на систему управления проектами от Timetta 1
|06.12.2021
|Accenture: Open Source в России будут использовать более 90% компаний к 2026 г. 2
Нагорский Станислав и организации, системы, технологии, персоны:
|Accenture plc 682 2
|1С 8217 1
|Red Hat 1305 1
|Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 155 1
|SAP SE 5279 1
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3047 1
|Microsoft Windows 2000 8661 1
|Red Lab - Timetta 10 1
|1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 563 1
|Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 467 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144277 2
|Беларусь - Белоруссия 5667 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43173 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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