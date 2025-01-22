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Axenix открыл Центр сертифицированного обучения «1С»

Консалтинговая технологическая компания Axenix открыла Центр сертифицированного обучения (ЦСО) «1С» на базе своего офиса в городе Тверь. На первом этапе курсы ориентированы как на студентов вузов Твери, так и на сотрудников корпоративных клиентов Axenix по всей России. В дальнейшем обучение будет доступно широкому кругу слушателей. Занятия проводят сотрудники Axenix, прошедшие официальную сертификацию производителя программного обеспечения «». Об этом CNews сообщили представители Axenix.

На данный момент в ЦСО Axenix доступны три тематических курса: «Концепция прикладного решения ″1С:ERP Управление предприятием 2.5″», «″1С:Предприятие 8″. Использование конфигурации ″Зарплата и управление персоналом″», «Профессиональная работа в программе ″1С:Документооборот 8″».

Программа курсов, основанная на методических материалах и рекомендациях «1С», дополнена практическими примерами с реальных проектов компании Axenix. Это позволит слушателям легко адаптировать полученные знания к особенностям самых различных отраслей и сфер деятельности.

Занятия проходят как очно, так и в дистанционном формате. В рамках обучения компания предоставляет необходимые методические материалы, программное обеспечение и доступ к базе знаний «1С». По окончании курсов слушателям выдаются свидетельства.

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Безопасность

«"1С" названа лидером российского ERP-рынка в 2023 г. по данным АНО ″Национальный центр компетенций по информационным системам управления холдингом″ (НЦК ИСУ), и потребность в специалистах "1С" продолжает активно расти. Запуск сертифицированного центра с курсами, обогащенными опытом из нашей многолетней практики, позволит студентам получить востребованные знания для успешной карьеры в ИТ. Для компаний – это возможность систематизировано обучать персонал работе с локальными решениями. Обучение проводят эксперты, которые участвуют в проектах внедрения "1С"-решений в разных индустриях. Пройдя специализированную подготовку, наши преподаватели получили более 10 профильных сертификатов, которые позволяют вести курсы в ЦСО. В перспективе могут быть открыты отраслевые направления обучения», – сказал Станислав Нагорский, руководитель практики «1С» компании Axenix.

Практика «1С» в Axenix за последние несколько лет существенно выросла. У специалистов компании большой опыт успешной реализации крупных проектов по внедрению решений «1С», локализации и замены зарубежных систем на отечественные. Сейчас команда Axenix внедряет решения на базе платформы «1С» для ведущих игроков рынка в таких отраслях, как производство товаров народного потребления, ритейл, фармацевтика, логистика и других.

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