Wildberries открыла продажи приставки Nintendo Switch 2

С 23 мая 2025 г. покупатели смогут заказать устройства на маркетплейсе, выбрав из двух доступных комплектаций: стандартная версия и версия с предустановленной игрой Super Mario. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

Nintendo Switch — одна из самых популярных консолей в мире. Несмотря на уже солидный возраст первой версии, ее продажи на Wildberries в 2024 г. выросли на 60%, а рост в I квартале 2025 г. по сравнению с 1 кварталом 2024 г. составил 80%.

Учитывая успех первой модели, Wildberries ожидает высокий интерес со стороны покупателей в России. Nintendo Switch 2 может занять лидирующие позиции среди портативных решений благодаря универсальности и фирменным эксклюзивным тайтлам Nintendo.

«Мы видим устойчивый интерес к Nintendo Switch и уверены, что обновленная линейка найдет отклик у геймеров всех возрастов. Возможность доставки из Китая и России делает покупку еще более удобной для пользователей», — сказал Алексей Зайцев, руководитель направления «Электроника» компании Wildberries&Russ.

Доставка игровых консолей покупателям начнется с 5 июня 2025 г., оформить предзаказ можно уже с 23 мая 2025 г. Стоимость начинается от 55 тыс. руб. (с учетом всех таможенных платежей).