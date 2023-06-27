Российскую электронику некому выпускать. Специалистов «ловят» на большие зарплаты, но они не попадаются

В России на фоне санкций развивается выпуск отечественной электроники – растут производственные мощности. Но одновременно с этим возникает кадровая проблема – в стране не хватает специалистов, компании вынуждены завлекать работников постоянно растущими зарплатами. Причин у дефицита кадров много, среди них – спад рождаемости, пришедшийся на конец ХХ века.

Люди на вес золота

В России наблюдается нехватка работников, занятых на производстве электроники, пишет «Коммерсант». Но основная причина дефицита – не массовые переезды россиян за границу, случившиеся после 24 февраля и 21 сентября 2022 г., а расширение отечественных производственных мощностей при одновременном недостаточном количестве специалистов, выпускаемых российскими учебными заведениями.

Компании, занимающиеся выпуском электроники, используют разные методы привлечения специалистов, в том числе и один из самых эффективных – предложение потенциальным кандидатам на вакансию высокой (по меркам России за пределами МКАД) зарплаты. Так, в первой половине 2023 г. зарплата операторов линии поверхностного монтажа печатных плат увеличилась на 20% год к году, достигнув отметки в 60 тыс. руб. Растет и число самих открытых вакансий такого рода – за год их стало на 23% больше (294 предложения, данные HeadHunter).

Предложений работы на должности управляющего производством ИТ за тот же период стало еще больше – 429, что соответствует 89-процентному росту за год. Зарплата здесь еще выше – 130 тыс. руб. в месяц, но ее рост в годовом исчислении составил лишь 4%.

Когда людей действительно не хватает

Росту зарплат способствует в первую очередь именно дефицит кадров, сообщила изданию глава «Промконтракта» Елена Жидкова. По ее подсчетам, объем ежемесячного заработка специалистов на производстве электроники подскочила на 20-30%, и в дальнейшем ожидается прибавка.

Фото: Tomsk.gov.ru Такими темпами сборщикам электроники скоро будут платить как программистам

Кадровую проблему в отрасли Елена Жидкова связывает с развитием отечественных производственных мощностей. Согласно ее статистике, дефицит «ручных монтажников» в сумме по стране достигает 20%, операторов поверхностного монтажа – в пределах 40%. Управляющий состав тоже не укомплектован – среди них не хватает 60% работников.

Как на происходящее повлияли события в России, начавшиеся 21 сентября 2022 г., собеседники издания не уточняют. Но в обозримом будущем проблема дефицита кадров на производстве электроники может стать еще более острой, поскольку занятые в этой сфере компании намерены наращивать свои мощности с целью нивелирования зависимости страны от иностранных вендоров.

Кадровая импортонезависимость

До событий 24 февраля 2022 г., после которых Россия с головой погрузилась в пучину санкций, отечественное производство электроники не испытывало нагрузок, сопоставимых с нынешними. Сейчас стране нужны российская электроники для самых разных отраслей, включая медицину и автомобильную промышленность, а также ИТ-отрасли – требуется электроника для компьютеров и серверов.

Чтобы удовлетворить потребности всех перечисленных сфер, нужны не только конвейеры, но и те, кто будут за ними работать. Еще совсем недавно Россия не нуждалась в столь большом количестве работников производства электроники – по словам директора по производству и развитию компании F+ tech (отечественный вендор электроники) Евгения Кривошеева, такие кадры трудились, в основном, в компаниях с госучастием и на предприятиях военно-промышленного комплекса. Он сообщил «Коммерсанту», что сейчас все изменилось, и теперь компаниям приходится завлекать работников не только высокими зарплатами, но и различными дополнительными привилегиями, например, защитой от переезда в казармы и окопы. Кривошеев подчеркнул, что бронь от мобилизации сейчас предоставляют предприятия ВПК, но на гражданском производстве подобный столь важный и нужный российским мужчинам бонус предлагают нечасто.

Компании осознали всю ценность кадров

Нехватка специалистов по производству электроники – это головная боль не одного-двух крупных предприятий, а буквально всех российских компаний, занятых в этой сфере, заявил изданию коммерческий директор поставщика оборудования для производства печатных плат «Глобал микроэлектроника» Аркадий Гылов. Притом неважно, что именно производит компания – смартфоны, компьютеры, серверы или что-то другое – кадров не хватает всем.

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В некоторых случаях пробелы в штатном расписании могут быть настолько огромными, что компаниям не остается ничего другого, кроме как идти на совсем уж крайние меры для привлечения работников. Аркадий Гылов подчеркнул, что в России зафиксировано несколько случаев, когда предприятие, находящееся в одном городе, вывозило специалистов из других населенных пунктов, не только обеспечивая им большую зарплату, но компенсируя все затраты на переезд и аренду жилья.

Впрочем, подобное едва ли станет массовым явлением. «Некоторые регионы уже договорились не переманивать сотрудников», подчеркнул Аркадий Гылов.

Не рожали тогда, страдаем сейчас

Еще одна причина нехватки кадров, которая, вероятно, затрагивает различные отрасли российской экономики – это тот факт, что сейчас к трудоспособному населению страны присоединяются люди, рожденные в годы так называемой «демографической ямы», сообщила изданию вице-президент по организационному развитию и управлению персоналом ГК «Аквариус» Виктория Хаба. Демографические ямы – это период, когда происходит спад рождаемости, и Россию он захлестнул в 90-х годах XX века. Жители страны отказывались заводить детей из-за нестабильной обстановки в стране – сначала рухнул СССР, и россиянам пришлось спешно перестраиваться на новый экономический лад, а затем грянул экономический кризис 1998 г., когда в стране был объявлен дефолт.

«Становится сложнее привлекать кадры в регионы, поэтому мы системно пересматриваем зарплаты, а при поиске на открытые вакансии расширяем географию с дополнительной опцией релокационного пакета», – добавила Виктория Хаба.

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Также источником проблем с кадрами могут являться недостаточные объемы выпуска специалистов высшими и среднеспециальными учебными заведениями, сказал изданию руководитель комитета контрактного производства Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники Георгий Левин. Он добавил, что во второй половине 2023 г. зарплаты на российском производстве электроники вырастут еще на 10-15%.

Проблема общая

Стоит отметить, что специалистов по производству электроники не хватает не только в России, но и во все мире в целом. И все это длится годами – еще в сентябре 2021 г. CNews писал, что с проблемой кадрового голода сталкиваются около 80% мировых производителей техники. Меры привлечения новых и удержания имеющихся сотрудников те же, что и в нынешней России – ускоренное повышение зарплат и многочисленные преференции.

В России сильная нехватка таких специалистов началась весной 2022 г. Как сообщал CNews, работники один за одним переходили в совершенно другие сферы, где могли зарабатывать гораздо больше.