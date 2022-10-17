Бракованы и дефектны. Почти половина микросхем, импортируемых из Китая в Россию непригодны для использования

Китайское «железо» приходит в Россию бракованным в 40% случаев. Виноваты «серые» поставщики и неопытность отечественных производителей в проверке комплектующих, отмечают эксперты. Из-за такого поворота событий российская электроника может подорожать, а производство затянуться.

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С начала СВО доля бракованных чипов и других компонентов для электроники выросла с 2% до 40%, сообщает «Коммерсант».

Как отмечает источник издания, проблема кроется прекращении сотрудничества зарубежных дистрибуторов с российскими компаниями. Закупать микросхемы напрямую с китайских заводов российским предприятиям теперь нельзя, этот процесс проходит через посредников и на биржах. Из-за удалившейся цепочки поставщиков степень контроля за качеством продукции падает.

Ситуацию подтвердил изданию и топ-менеджер одного из крупных производителей электроники. По его словам, из-за пандемии в 2020-2021 гг. случился дефицит компонентов, который сейчас усугубился из-за санкций. Предприятия вынуждены закупать компоненты у неавторизованных поставщиков. Те, в свою очередь, не отвечают за качество продукции.

Китайское «железо» приходит в Россию бракованным в 40% случаев

Как отметили в Минпромторге, у ведомства нет информации об увеличении бракованных поставок комплектующих.

Чем это чревато

Такое количество брака в микросхемах затянет сроки производства российской электроники. Качество оборудования при этом не упадет — все таки перед сборкой микросхемы тестируются, но брак повлияет на конечную стоимость, утверждают эксперты. По их прогнозам отечественная электроника может вырасти в цене в два раза.

Отметим, что по итогам сентября 2022 г. в России стоимость электротоваров и других бытовых приборов уже выросла на 18,9% год к году, следует из сводок Росстата.

Виноваты сами

Как отмечает гендиректор Центра современной электроники Иван Покровский, предприятия сами стали закупать компоненты через посредников, не имея при этом опыта по проверки поставщиков и самого товара.

Однако, как отмечает эксперт, эта проблема касается только отдельных компаний, а не всей отрасли.

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По словам Евгения Кривошеева, директора по производству и развитию F+ tech, по внешнему виду определить качество комплектующих сложно, в то же время для сборки смартфона необходимо порядка 250 элементов, и больше 1 тыс. для сборки сервера.

В практике F+ tech, как отмечает изданию топ-менеджер, брак чаще всего связан с LCD-дисплеями устройств. Некондиция встречается также в модулях памяти, процессорах и накопителях. Как отмечает эксперт, брака может быть гораздо больше, так как среди анонимных дистрибьюторов выросло количество желающих избавиться от неликвида.

А как же импортозамещение?

В середине 2021 г. Минпромторг разработал проект Постановления Правительства, который предусматривает субсидии российским производителям радиоэлектроники на 4 млрд руб. Сумма будет покрывать до 50% расходов на сквозные проекты (это проекты с разработками для определенных заказчиков). Так власти планировали снизить зависимость от иностранных радиоэлектронных компонентов.

На тот момент в отечественной сфере вычислительных технологий формировалось 12 сквозных проектов, якорными заказчиками которых являются представители крупного российского бизнеса. В их числе оператор МТС, и «Российские железные дороги» (РЖД), и госкорпорация «Ростех». Последняя вместе с компанией Yadro (это отечественный производитель серверов и систем хранения данных) ведет разработку российского процессора на архитектуре RISC-V. По данным CNews, разработка такого чипа будет завершена до 2025 г. Он будет использоваться в компьютерах для школ, вузов и медучреждений.

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Проект по субсидированию должны были запустить до конца 2021 г., но правительство так и не одобрило выделение средств. Как отмечают эксперты, власти столкнулись с правовыми недочетами. Например, механизмы поддержки не предусматривают ответственности производителя конечных решений за их исполнение, есть только ответственность якорного заказчика. Зимой 2022 г. проект решили доработать.

Назревает дефицит

Между тем отечественные ритейлеры опасаются, что продавцы из стран ЕАЭС откажут России в отгрузке техники по «серому» импорты. Это может спровоцировать дефицит электроники на отечественном рынке. Как утверждает коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов в ЕАЭС запасы электроники, уже истощились. Эти рынки меньше российского и местные продавцы не будут продавать технику в Россию в ущерб себе.