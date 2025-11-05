Fplus обновила тест-участок для серверного оборудования

Производитель электроники компания Fplus ввела в эксплуатацию обновленный тестировочный участок для серверного оборудования на своем заводе в Подмосковье. Это позволит увеличить мощность производства более чем втрое при сохранении полного контроля качества каждой единицы техники перед отгрузкой. Таким образом, предприятие сможет выпускать до 50 тыс. серверов в год, что покрывает примерно половину потребности российского рынка.

Обновленный участок занимает площадь 80 квадратных метров и размещен в отдельном помещении на территории завода. Он включает 10 специальных стоек, где можно разместить до 150 единиц оборудования одновременно. В помещении установлена мощная система охлаждения: холодный воздух подается снизу через фальшпол, проходит через серверы от передней панели к задней и отводится вверху.

Нагрузочное тестирование — обязательный этап, который помогает выявить дефекты сразу после сборки и исключить несовместимость компонентов, перегрев системы и выход из строя ключевых узлов. Однако до запуска обновленного участка этот этап был «узким» местом производства, поскольку тестирование проводилось поочередно и на каждую единицу уходило порядка двух часов. Сотрудники могли проверять не больше 60 серверов в сутки, что не позволяло кратно нарастить объемы производства в пиковые периоды.

Размещение серверов в стойках дает оператору возможность одномоментно тестировать сразу несколько единиц, переключаясь между ними через KVM-панель. Процесс тестирования выглядит так: оборудование устанавливается в стойку, подключается к сети и питанию, после чего автоматически прошиваются микропрограммы, устанавливается BIOS и все системные обновления. Затем запускается автоматический тест — система работает под нагрузкой, максимально приближенной к реальным условиям эксплуатации. После завершения тестирования отчет с результатами сохраняется в электронном виде на локальном сервере.

«Успешное тестирование — это гарантия того, что изделие соответствует всем техническим требованиям и работает именно так, как нужно. То есть с конвейера выходит полностью готовый к работе сервер. Заказчики могут быть уверены, что получают надежный и оттестированный продукт, который не придется донастраивать самостоятельно», — сказал директор по производству и развитию производителя электроники Fplus Евгений Кривошеев.