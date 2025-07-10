Алтайский государственный университет переходит на российские системы хранения Yadro

Алтайский государственный университет модернизировал систему хранения данных, внедрив российское решение Tatlin.Flex.Twin от компании Yadro. Решение используется для поддержки задач виртуализации и обеспечения бесперебойной работы внутренних сервисов вуза. Об этом CNews сообщили предствители ООО «НТЦ Галэкс».

Подбор и поставку решения осуществил официальный партнер Yadro в Сибири — компания «Галэкс». Работа с образовательными учреждениями — одно из ключевых направлений «Галэкс», компания поставляет компьютерное оборудование и программные решения, реализует инженерные системы и цифровые сервисы, необходимые для работы учебных заведений.

Университет как участник программы «Приоритет 2030» модернизирует ИТ-инфраструктуру. АлтГУ ставит задачи по развитию вычислительных мощностей, созданию единого цифрового контура управления и внедрению ИИ-технологий в образовательный процесс. Модернизация системы хранения данных стала важным этапом технологического развития.

«При модернизации ИТ-инфраструктуры мы выбираем современные российские решения — это соответствует нашей стратегии импортозамещения и укрепления технологического суверенитета. Tatlin.Flex.Twin подтверждает, что отечественные разработки не уступают зарубежным аналогам по надежности и производительности, при этом полностью отвечают нашим требованиям безопасности. Для нас важно, чтобы каждый элемент инфраструктуры работал стабильно и надежно, это залог успешной повседневной деятельности университета», — сказал Роман Ракитин, проректор по цифровому развитию АлтГУ.

При выборе системы хранения данных АлтГУ рассматривал несколько вариантов российских вендоров. Ключевыми факторами выбора в пользу Yadro стали кратчайшие сроки поставки, позиции компании в отраслевых рейтингах и рекомендации партнеров, уже имеющих успешный опыт эксплуатации решений компании. В результате продукт был введен в эксплуатацию в конце 2024 г. и теперь обеспечивает бесперебойную работу ИТ-сервисов университета.

«Для нас особенно важно, что системы Yadro выбирают не только коммерческие компании, но и ведущие образовательные учреждения. Такие проекты и доверие со стороны вузов очень ценны. Мы разрабатываем современные, надежные и масштабируемые продукты, способные поддерживать развитие ИТ-инфраструктуры организаций и компаний и различных отраслях — будь то сфера образования, финансового сектора или промышленного производства. Такой подход позволяет нам обеспечивать высококачественную технологическую поддержку для всех заказчиков», — сказал Сергей Воинцев, ведущий менеджер продукта компании Yadro.