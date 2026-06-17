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Кашевник Алексей
СОБЫТИЯ
|17.06.2026
|ИТМО и MWS AI открыли лабораторию по ускорению нейросетей и развитию языковых ИИ-моделей 1
|17.06.2025
|Петербургские ученые научили нейросеть распознавать усталость по движениям глаз 1
Кашевник Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 380 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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