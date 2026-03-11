Российский пионер распознавания речи вложит 200 миллионов в ИИ-фабрику на базе Nvidia H200. Эти процессоры запрещали в Китае

«Центр речевых технологий» планирует потратить 210 миллионов на приобретение пяти мощнейших серверов с платформами Nvidia HGX H200. По словам экспертов, оборудование предназначено для обучения больших языковых моделей, а масштаб позволяет говорить о формировании ИИ-фабрики.



Закупка серверов

Бывшая дочерняя компания Сбербанка, чьи совладельцы с 2022 г. скрыты, ООО «Центр речевых технологий» (ЦРТ), планирует направить 210 млн руб. на приобретение пяти комплектов серверного оборудования с мощнейшими платформами Nvidia HGX H200 141GB HBM3×8, предназначенными для обучения больших моделей искусственного интеллекта.

Как следует из документации, размещенной на площадке «Сбербанк-АСТ», компания проводит запрос котировок на приобретение пяти серверов, отдавая предпочтение американскому и южно-корейскому оборудованию.

Photo by BoliviaInteligente on Unsplash ЦРТ, работающий в сфере госзаказа, покупает американские серверы

К рассмотрению допускаются серверные платформы производителей Dell Technologies и Supermicro. «Поставщик обязан предложить оборудование указанных производителей. Предложения на базе других вендоров к рассмотрению не принимаются», — сказано в документации, с которой ознакомился CNews.

Серверы должны быть оснащены процессорами семейства Intel Xeon Platinum. Допускается использование процессоров данной линейки актуального поколения, обеспечивающих соответствие требуемой вычислительной производительности.

В составе сервера должны использоваться твердотельные накопители формата NVMe следующих производителей: Dell, Micron, Solidigm или Samsung. Показатель ресурса записи (Endurance) — не менее 3 DWPD (Drive Writes Per Day). Оперативная память должна быть серверного класса (RDIMM / LRDIMM) и произведена следующими вендорами: (SK) Hynix, Samsung, Dell или Supermicro. Используемая память должна быть полностью совместима с предлагаемой серверной платформой, говорится в техническом задании.

Итоги запроса котировок планируется подвести в марте 2026 г. Техника будет поставлена в здания рядом с офисом «ЦРТ» в Санкт-Петербурге.

Чем занимается ЦРТ

ЦРТ был создан в 1990 г. Михаилом Хитровым и несколькими бывшими сотрудниками отдела прикладной акустики ленинградского НПО «Дальсвязь» Министерства промышленных средств связи СССР. Он стал пионеров разработки биометрических систем, а также технологий для высококачественной записи, обработки и анализа аудио- и видеоинформации, распознавания и синтеза речи. В 2011 г. главным акционером ЦРТ стал «Газпромбанк». В 2019 г. часть компании купил один из клиентов ЦРТ — Сбербанк.

В список клиентов ЦРТ входят также операторы связи «Ростелеком» и «Вымпелком», РЖД, Петербургский и Московский метрополитены. В 2014 г. технологии ЦРТ начал использовать и оператор «Мегафон», а в 2018 г. они нашли применение в «Почта банке» в составе системы распознавания клиентов по голосу.



С началом бума на ИИ интерес ЦРТ сместился в сторону нейросетей. Компания участвует совместно со Сбербанком в проекте внедрения нейросетей в «Центре Алмазова», внедряет генеративный интеллект в промышленность, создает цифровых помощников. Кроме того, ЦРТ разрабатывала голос на основе нейросетей для чат-бота московского метро «Александры». Также компания участвует в госпроектах, в том числе по созданию «Безопасного и умного города», биометрии, компьютерного зрения. Центр собирался инвестировать 1,5 млрд руб. в доработку интеллектуальной системы комплексной безопасности «Визирь».

Группа ЦРТ реализовала более 5 тыс. ИИ-проектов по всему миру, в том числе — национального масштаба — в Мексике, Эквадоре, на Ближнем Востоке, говорится на ее сайте. Технологии распознавания речи, голосовой биометрии и выявления дипфейков, разработанные в группе ЦРТ, занимают лидирующие позиции в мировых рейтингах, утверждает компания. В 2024 г. она попала под санкции США.

В ЦРТ не ответили на запрос CNews о цели приобретения серверного оборудования.

Масштаб указывает на ИИ-фабрику

Эксперты считают, что скорее всего компания инвестирует в создание собственной ИИ-фабрики. Закупка на 210 млн руб. — далеко не единственная. ЦРТ в 2026 г. активно собирает информацию о рынке серверного оборудования, в том числе российского производства, размещая запросы на портале закупок.

Директор по развитию компании Мetamentor Михаил Крупник предположил, что цель этой закупки — обновление технологического парка. Если для распознавания речи было достаточно более простых и легких решений, то для серьезной речевой аналитики нужны большие речевые модели и мощные GPU для их запуска.

Ключевой компонент здесь — Nvidia HGX H200 с 8 GPU и 141 GB HBM3e. Это профессиональная платформа, которая критична для развертывания моделей вроде Llama 3 или Mistral, так как 141 GB памяти на GPU позволяют разместить огромные веса модели и контекст (до 1,1 TB суммарно на узле) без узкого места в виде медленной оперативной памяти.

Акцент на Dell и Supermicro в первую очередь связан с инженерными требованиями. Такие серверы проектируются в тесной связке с Nvidia.

«Например, Dell PowerEdge XE9680 или Supermicro SYS-821GE-TNHR — это эталонные дизайны (reference architectures) для HGX H200. Они гарантируют, что 8 GPU будут работать на полной скорости, не перегреваясь и не проседая по питанию», — рассказал Крупник.

По словам эксперта, для ИИ критична топология — GPU должны «видеть» NVMe и сетевые карты без посредников (технология GPUDirect). Эти вендоры обеспечивают правильную разводку плат, чтобы данные летали напрямую между дисками, сетью и GPU, минуя процессор. Ошибка в проектировании корпуса убъет производительность ИИ-кластера, заключил Крупник.

Руководитель продуктов Ivideon Василий Сухомлинов заявил CNews, что сервер с H200 с его 141 ГБ памяти позволяет загружать крупные мультимодальные модели целиком, без разбивки на части, что отвечает задачам, которые требуют тяжелой GPU-инфраструктуры: одновременная обработка сотен видеопотоков, идентификация по лицу в реальном времени, обучение и дообучение собственных нейросетевых моделей.

Каждый такой сервер Nvidia HGX H200 оснащен восемью ускорителями H200, а пять таких машин образуют компактный GPU-кластер из 40 ускорителей H200 — уровень так называемой ИИ-фабрики, считает эксперт.

Выбор на серверные платформы Dell и Supermicro падает по техническим причинам: модуль HGX H200 — это не просто видеокарты в слоты, а специализированный базборд с высокими требованиями к шасси и охлаждению. Dell и Supermicro имеют сертифицированные платформы под этот форм-фактор с гарантированной совместимостью со стеком Nvidia. Российские и китайские аналоги на данный момент такой сертификации не имеют, указал эксперт.

Китай запрещал ввоз Nvidia H200

Чипы Nvidia H200 были презентованы еще в 2023 г., но до сих пор считались одной из передовых разработок, подходящей для обучения больших языковых моделей. По данным Reuters, власти США разрешили поставки H200 в Китай в ограниченном количестве, так как опасались их использования в военных целях, но власти Поднебесной до января 2026 г. сами отказались закупать эти микросхемы, чтобы дать карт-бланш собственным производителям.

В конце января 2026 г. Bloomberg писало, что китайские власти все-таки разрешили Alibaba, Tencent, DeepSeek и ByteDance закупить чипы H200 у Nvidia, но обязали их приобрести процессоры местного производства.



В феврале 2026 г. Nvidia заявила, что получила лицензии от правительства США на поставку «небольших партий» своих чипов H200 клиентам в Китае. При этом представитель Министерства торговли США говорил, что ни один из чипов Nvidia H200 не был продан китайским покупателям.



За время действия ограничений Nvidia заморозила на складах около 250 тыс. H200, а потом остановила выпуск видеокарт на мощностях TSMC. Поставщики Nvidia работали «круглосуточно», готовясь к началу продаж H200, запланированному на март 2026 г. Что теперь будет с нераспроданными чипами — неизвестно. Вместо H200 компания намерена начать выпуск ускорителей нового поколения Rubin, писало издание FT.



Новая ИИ-модель китайского DeepSeek была обучена на самых передовых чипах для ИИ Blackwell от Nvidia. В США посчитали, что видеокарты были завезены в ЦОД на территории Внутренней Монголии, автономного района Китая. DeepSeek мог удалить технические индикаторы, которые подтвердили бы их использование.

В августе 2025 г. президент США Дональд Трамп разрешил Nvidia продавать в Китае упрощенную версию Blackwell, но через пару месяцев отменил это решение, заявив, что самые передовые чипы компании будут зарезервированы для американских компаний и не должны поставляться в Китай. Одна из причин ограничения — опасения США, что Китай будет применять чипы для развития китайской военной промышленности.

Глава Nvidia Дженсен Хуанг критиковал экспортные ограничения США. В мае 2025 г. он назвал эти меры провалом, который лишь помог китайской Huawei укрепить свои позиции. Хуанг утверждал, что США не следует беспокоиться о том, что Китай будет использовать чипы Nvidia в военных целях, поскольку КНР не может надежно развивать технологии, которые могут быть прекращены в любой момент, писало издание The Decoder.

Российские компании все больше тратят на видеокарты, но 90% рынка занимает Nvidia, писал CNews. Рынок видеокарт в России по итогам 2025 г. вырос на 30 млрд руб. до 140 млрд. На 300 млн увеличился и его объем, достигнул 1,7 млн. Большая часть продукции уходит в серверы для обучения ИИ и геймерам. При этом цены на видеокарты, как и на память продолжат расти.