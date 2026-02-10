Разделы

Продажи видеокарт в России за год выросли на 30 миллиардов. 90% рынка занимает Nvidia

Рынок видеокарт в России по итогам 2025 г. вырос на 30 млрд руб. до 140 млрд. На 300 млн увеличился и его объем, достигнул 1,7 млн. Большая часть продукции уходит в серверы для обучения ИИ и геймерам. При этом цены на видеокарты, как и на память продолжат расти.

Все поставлено на карту

Как стало известно CNews, рынок видеокарт в России оценивается в 1,7 млн штук или 140 млрд руб. По итогам 2025 г. он вырос на 25% в деньгах (30 млрд) и — на 20% в штуках (300 млн). Такими данными с CNews поделились аналитики «Марвел-Дистрибуции».

Подавляющую долю рынка (до 90%) занимают чипы Nvidia, рассказал CNews директор департамента компьютерной периферии «Марвел-Дистрибуции» Петр Горбей.

По его словам, в тройку самых популярных карт входят Nvidia 5060, 5060ti, 5070ti и занимают примерно 45% рынка в штуках и около 55% в деньгах.

ИИ и геймеры

«Дата-центры для обучения нейросетей требуют память в очень больших объемах, и мировые производители пока не справляются с таким спросом, — говорит Горбей. — В результате мы наблюдаем глобальный рост цен на чипы памяти, который ведет к увеличению себестоимости видеокарт».

В компании прогнозируют рост цен на конечную продукцию, который падет на клиентов: геймеров, потребителей графических рабочих станций, а также компаний, занимающихся разработкой в сфере машинного обучения и ИИ. С другой стороны, уже сейчас часть потребителей переходят на более доступные альтернативы, например, предыдущие поколения видеокарт и бюджетные продукты китайских брендов, отмечает Петр Горбей.

nvi6.jpg

Christian Wiediger / Unsplash
Рынок видеокарт в России вырос на 25%

Оценка «Марвел-Дистрибуции» кажется релевантной, рассказал CNews Андрей Прошлецов, директор по стратегии и аналитике Cloud.ru. «Мы тоже видим рост спроса на сервисы и инфраструктуру для работы с AI, в частности, GPU-cерверов», отметил он.

По рыночным оценкам, сегмент аренды выделенных GPU-серверов (bare-metal) в России достиг 17 млрд руб. В это году он может вырасти в два раза: до 30-35 млрд руб., говорит Прошлецов.

Серверы с мощными картами есть и в России

На российском рынке доступны мощные серверы для ИИ от нескольких производителей. Yadro предлагает сервер G4208P G3, поддерживающий до восьми GPU. «Гравитон» разрабатывает платформу S2124B с отечественными процессорами Arm, также рассчитанную на работу с ускорителями. В сегменте решений с максимальной плотностью вычислений представлена платформа Delta Sprut XL, поддерживающая до 20 GPU NVIDIA H200 в единой системе. Например, решения Yadro и Delta Computers работают с нейросетевыми моделями вроде GigaChat.

Производители серверов не испытывают трудностей с поставками чипов, утверждает Максим Терещенко, директор по продажам Delta Computers. «У нас в линейке доступна серверная платформа с возможностью установки до 20 графических ускорителей NVIDIA H200 с объединением NVLink каждых 4х видеокарт. Если мы говорим про A100/H100, L40S и H200, то на текущий момент никакого дефицита или сложностей с поставками нет, — продолжает Терещенко. — На мировом рынке все больший спрос набирают B200 и B300, вот как раз их доступность для России существенно ограничена».

Самыми популярными картами Терещенко назвал NVIDIA H200, которые с декабря прошлого года доступны в платформе компании — Delta Sprut XL.

Майнинг и взрыв цен

Напомним, видеокарты нужны не только для видеоигр. Без них не обходится, к примеру, работа с трехмерной графикой, а также их используют для майнинга криптовалюты. Именно из-за майнинга в период с 2020 по 2022 гг. видеокарты были в очень сильном дефиците. Стремительный рост курса биткоина (главная криптовалюта мира) привел к почти полному исчезновению видеокарт из розницы по всему миру и безудержному росту их цен. Со временем дефицит побороть удалось, но цены к прежним значениям так и не откатились.

Как Федеральная палата адвокатов РФ перевела управление данными на российскую СУБД
Великая миграция данных

Оперативная память с сентября 2025 года выросла практически в 10 раз, SSD-накопители примерно в четыре раза, а стоимость видеокарт выросла на 30%, но, очевидно, что, с учетом существенно роста оперативной памяти, продолжится и рост стоимости графических ускорителей, утверждает Максим Терещенко.

«Цена растет драматически и к концу года те цифры по стоимости компонентов, которые мы имеем сейчас, будут казаться нам весьма привлекательными по сравнению с тем, что будет во второй половине года. Полагаю, что в текущем году выиграет тот, кто не будет медлить и как можно быстрее перейдет к формированию потребности и размещению заказов», — заключил эксперт.

Кристина Холупова

