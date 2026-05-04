Разделы

Интернет Веб-сервисы Искусственный интеллект axenix
|

В Napoleon AI создали визуальный конструктор ИИ-агентов для бизнеса «Наполеон Оркестр»

В Napoleon AI создали визуальный конструктор ИИ-агентов для бизнеса «Наполеон Оркестр». Платформа позволяет сократить время на рутинные задачи на 30–60%, повысить продуктивность сотрудников в два–три раза и снизить нагрузку на ИТ и разработку до 70%, при этом обеспечивая работу в защищенном корпоративном контуре с контролем данных и соответствием требованиям 152-ФЗ и ФСТЭК №117. Об этом CNews сообщили представители Napoleon IT.

«Наполеон Оркестр» — это визуальный конструктор ИИ-агентов с интуитивно понятным и удобным интерфейсом, который позволяет сотрудникам без навыков программирования самостоятельно автоматизировать рабочие процессы без участия разработчиков и постановки задач в ИТ.

Ключевая задача продукта — снизить зависимость бизнеса от ИТ-команд при внедрении ИИ и перейти к модели гибридной разработки. Платформа позволяет выстраивать работу с ИИ как с системой взаимосвязанных агентов, где каждый выполняет свою функцию от генерации контента и анализа данных до тестирования и подготовки отчетности, а пользователь фактически оркестрирует их взаимодействие в едином процессе.

Платформа работает поверх инфраструктуры «Наполеон Гейт» и предоставляет доступ к более чем 200 языковым моделям, включая GPT, Claude, Gemini, Llama и российские решения, в едином интерфейсе. Платформа разворачивается в инфраструктуре заказчика или частном облаке, обеспечивает контроль доступа, поддерживает требования 152-ФЗ и ФСТЭК №117, DLP-фильтрацию, полное логирование и мониторинг использования, а также позволяет работать с зарубежными и российскими LLM (большими языковыми моделями) без VPN и с оплатой в рублях.

Российский разработчик анонсировал национальную СУБД с открытым кодом
Российский разработчик анонсировал национальную СУБД с открытым кодом Импортонезависимость

«Сегодня основной барьер внедрения ИИ — это не технологии, а сложность их использования внутри компаний. Мы сделали инструмент, с которым сотрудники сами могут собирать ИИ-решения под свои задачи и сразу получать измеримый эффект», — сказал Павел Подкорытов, сооснователь Napoleon IT.

Платформа предназначена для использования в ключевых бизнес-функциях, включая маркетинг, финансы, отдел кадров, юридические службы и e-commerce. Среди типовых задач — генерация контента, проверка договоров, обработка резюме и подготовка отчетности. Автоматизация процессов позволяет сократить время на рутинные задачи на 30–60%, повысить продуктивность сотрудников в два–три раза и снизить нагрузку на ИТ и разработку до 70%.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Когда внешняя команда разработки становится безопаснее внутренней

«Почта России» сломала свой сервис отслеживания, чтобы «не перегружать информацией» россиян. Следить за посылкой больше нельзя

Денис Мухин, «Группа Астра»: Мы пошли по пути Microsoft и Oracle, предлагая вендорскую облачную модель

Закрыт сервис – «наследник» уникального поисковика, запущенного до «Яндекса» и Google

Эксперименты с ИИ: разрыв между крупными и малыми банками растет

Власти США внезапно закрыли дело о неправомерном доступе сотрудников WhatsApp* к перепискам пользователей

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI MateBook GT 14: элегантный и мощный ноутбук с парящим дисплеем

Что умеют флагманские смарт-часы: битва лидеров

Обзор телевизора Hisense 85U7S PRO: король гостиной

Показать еще

Наука

Почему неандертальские дети росли быстрее, чем современные люди?

Новая система превращает камеры смартфонов в точные детекторы уровня радиации

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна
Показать еще