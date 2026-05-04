В Napoleon AI создали визуальный конструктор ИИ-агентов для бизнеса «Наполеон Оркестр»

В Napoleon AI создали визуальный конструктор ИИ-агентов для бизнеса «Наполеон Оркестр». Платформа позволяет сократить время на рутинные задачи на 30–60%, повысить продуктивность сотрудников в два–три раза и снизить нагрузку на ИТ и разработку до 70%, при этом обеспечивая работу в защищенном корпоративном контуре с контролем данных и соответствием требованиям 152-ФЗ и ФСТЭК №117. Об этом CNews сообщили представители Napoleon IT.

«Наполеон Оркестр» — это визуальный конструктор ИИ-агентов с интуитивно понятным и удобным интерфейсом, который позволяет сотрудникам без навыков программирования самостоятельно автоматизировать рабочие процессы без участия разработчиков и постановки задач в ИТ.

Ключевая задача продукта — снизить зависимость бизнеса от ИТ-команд при внедрении ИИ и перейти к модели гибридной разработки. Платформа позволяет выстраивать работу с ИИ как с системой взаимосвязанных агентов, где каждый выполняет свою функцию от генерации контента и анализа данных до тестирования и подготовки отчетности, а пользователь фактически оркестрирует их взаимодействие в едином процессе.

Платформа работает поверх инфраструктуры «Наполеон Гейт» и предоставляет доступ к более чем 200 языковым моделям, включая GPT, Claude, Gemini, Llama и российские решения, в едином интерфейсе. Платформа разворачивается в инфраструктуре заказчика или частном облаке, обеспечивает контроль доступа, поддерживает требования 152-ФЗ и ФСТЭК №117, DLP-фильтрацию, полное логирование и мониторинг использования, а также позволяет работать с зарубежными и российскими LLM (большими языковыми моделями) без VPN и с оплатой в рублях.

«Сегодня основной барьер внедрения ИИ — это не технологии, а сложность их использования внутри компаний. Мы сделали инструмент, с которым сотрудники сами могут собирать ИИ-решения под свои задачи и сразу получать измеримый эффект», — сказал Павел Подкорытов, сооснователь Napoleon IT.

Платформа предназначена для использования в ключевых бизнес-функциях, включая маркетинг, финансы, отдел кадров, юридические службы и e-commerce. Среди типовых задач — генерация контента, проверка договоров, обработка резюме и подготовка отчетности. Автоматизация процессов позволяет сократить время на рутинные задачи на 30–60%, повысить продуктивность сотрудников в два–три раза и снизить нагрузку на ИТ и разработку до 70%.