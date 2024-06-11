Разделы

ПО Свободное ПО Софт Цифровизация Бизнес-приложения
|

«Яндекс» выложил в опенсорс свой ускоритель обучения нейросетей — YaFSDP

«Яндекс» открыл для всех библиотеку YaFSDP. Она значительно ускоряет обучение больших языковых моделей — как собственной разработки, так и сторонних, с открытым исходным кодом. Библиотека дает ускорение до 25% — результат зависит от архитектуры и параметров нейросети. С помощью YaFSDP также можно расходовать до 20% меньше ресурсов графических процессоров (GPU), которые требуются для обучения. Теперь YaFSDP могут использовать компании, разработчики и исследователи по всему миру. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Библиотека «Яндекса» рассчитана в первую очередь на большие языковые модели, хотя она подходит и для других нейросетей — например, таких, которые генерируют изображения. YaFSDP позволяет сократить расходы на оборудование для обучения моделей — это особенно важно для стартапов и, к примеру, научных проектов.

Одна из сложностей в обучении больших языковых моделей — это недостаточная загрузка каналов коммуникации между графическими процессорами. YaFSDP это решает. Библиотека оптимизирует использование ресурсов GPU на всех этапах обучения: pre-training (предварительное), supervised fine-tuning (с учителем), alignment (выравнивание модели). Благодаря этому YaFSDP задействует ровно столько графической памяти, сколько нужно для обучения, при этом коммуникацию между GPU ничто не замедляет.

Андрей Гук, «Обит»: Бизнесу нужны не столько ИТ-продукты, сколько бесперебойные цифровые процессы

Телеком

«Яндек»с разработал YaFSDP в процессе обучения своей генеративной модели нового поколения YandexGPT 3. Компания уже протестировала библиотеку на сторонних нейросетях с открытым исходным кодом. Например, если бы YaFSDP использовалась применительно к модели LLaMA 2, этап предварительного обучения на 1024 графических процессорах сократился бы с 66 до 53 дней.

Исходный код YaFSDP уже есть на GitHub.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Дмитрий Михеев, «АйТи Бастион» — Как обеспечить безопасность обмена данными

Python – не самый популярный язык программирования. Десятки миллионов ИТ-шников покорены гораздо менее «звездным» языком

Александр Осипов, «МегаФон»: Эффективность киберзащиты вырастет, если снизится рутинная нагрузка на специалистов

Apple запретила выпускать эмуляторы ПК для iPhone и iPad

Олеся Суханос, «МегаФон ПроБизнес»: Экологическая обстановка стабилизируется за счет новейших технологий

Photoshop начинает грабить своих пользователей. Созданный контент будут отбирать и перепродавать. Несогласных заблокируют

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона TECNO CAMON 30 Premier 5G — фотовызов 2024

Аккумуляторные дрели и отвертки для работ по дому: хиты продаж

Обзор HUAWEI WiFi AX2 Новый: умный роутер с Wi-Fi 6

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024