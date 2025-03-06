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Иванова Ксения
|06.03.2025
|Выпускники НГУ создали «Умное зеркальце» 1
Иванова Ксения и организации, системы, технологии, персоны:
|Telegram Group 2069 1
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